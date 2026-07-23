در نشست پایش طرح‌های نهضت ملی مسکن شهر‌های جدید امیرکبیر و مهاجران، آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی، روند اجرای عملیات عمرانی و راهکار‌های تسریع در تکمیل این طرح‌ها بررسی شد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، نشست بررسی و پایش طرح‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید امیرکبیر و مهاجران با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازی، استانداری مرکزی و شرکت عمران شهرهای جدید برگزار شد.

در این نشست آخرین وضعیت اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن، میزان پیشرفت فیزیکی، روند عملیات عمرانی و برنامه‌های پیش‌رو مورد ارزیابی قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید امیرکبیر و مهاجران گزارشی از روند اجرای طرح‌ها از مرحله آماده‌سازی زمین تا محوطه‌سازی و آماده‌سازی برای بهره‌برداری ارائه کرد.

همچنین میزان پیشرفت هر طرح با برنامه زمان‌بندی مصوب مقایسه و چالش‌ها و ظرفیت‌های موجود بررسی شد.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی بر استمرار جلسات پایش و رفع موانع اجرایی تأکید کرد.

وی تسریع در پرداخت تسهیلات، تأمین منابع مالی، تکمیل آورده متقاضیان و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بانک‌های عامل و پیمانکاران را از مهم‌ترین الزامات پیشبرد طرح‌ها دانست.

در این نشست بر تکمیل به‌موقع طرح‌های نهضت ملی مسکن و تحویل واحدها با کیفیت مطلوب به متقاضیان، مطابق برنامه زمان‌بندی، تأکید شد.