وزارت امور اقتصادی و دارایی با اجرای طرح حمایتی حفظ اشتغال بنگاه‌های اقتصادی در شرایط اضطرار و راه اندازی سامانه کات، حمایت از کسب و کار‌های آسیب دیده از جنگ را انجام داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از وزارت امور اقتصاد و دارایی، در چارچوب این طرح، تسهیلات سرمایه‌درگردش کوتاه‌مدت برای پرداخت حقوق، بیمه و حفظ نیروی کار بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ، در بستر سامانه جامع کارآفرینی، اشتغال و تولید (کات) ارائه می‌شود.

این سامانه با هدف استقرار فرآیند‌های شفاف، کاهش مراجعات حضوری، تسهیل دسترسی متقاضیان به خدمات و افزایش اثربخشی حمایت‌های دولت، به‌عنوان زیرساخت ملی مدیریت تسهیلات تولید و اشتغال ایفای نقش می‌کند. در این سامانه، تمامی مراحل از ثبت درخواست متقاضی، بررسی و ارزیابی توسط دستگاه‌های اجرایی، طرح در سطوح تصمیم‌گیری استانی، معرفی به مؤسسات عامل، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات تا پایش و گزارش‌گیری، به‌صورت الکترونیکی، غیرحضوری و قابل‌رهگیری انجام می‌شود.

بر اساس آمار عملکرد این طرح تا تاریخ ۱۹ خرداد ماه بیش از ۵۵ هزار بنگاه در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند، اطلاعات هویتی بیش از ۳۳ هزار بنگاه تکمیل شده است. درخواست تسهیلات به مبلغ بیش از ۱۶.۹ هزار میلیارد تومان ثبت و بیش از ۱۸ هزار بنگاه در مرحله بررسی در مؤسسات عامل قرار دارند و این طرح به تثبیت اشتغال بیش از ۵۳۴ هزار نفر انجامیده است.

سامانه جامع صورت‌های مالی

در ادامه روند هوشمند سازی و داده محوری و در اجرای ماده (۱۱) آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی، سامانه جامع صورت‌های مالی (صورا) به‌عنوان بستر ثبت، اجرا و استعلام برخط و یکپارچه صورت‌های مالی اعم از حسابرسی‌شده و حسابرسی‌نشده برای همه شرکت‌ها و فعالان اقتصادی طراحی و راه‌اندازی شده است.

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در فرایند اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات بانکی برای مشتریان خود، صورت‌های مالی اشخاص را از این سامانه استعلام خواهند کرد.

این سامانه با ایجاد نخستین پایگاه یکپارچه ملی صورت‌های مالی کشور، فرآیند اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات را دقیق‌تر کرده و به ارتقای شفافیت مالی، کاهش ریسک اعتباری و پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانک‌ها کمک می‌کند. هم‌اکنون این سامانه در سه بانک ملت، صنعت و معدن و پست بانک به اجرا درآمده و مقرر است در ادامه در تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در دستور کار قرار گیرد.

همچنین معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، مجموعه‌ای از داشبورد‌های تخصصی را برای رصد مستمر متغیر‌های اقتصادی و پشتیبانی از تصمیم‌گیری در شرایط بحران طراحی و پیاده‌سازی کرده است.