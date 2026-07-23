تفحص پیکر شهدای میناب همچنان در جریان است و سوگواری هنر هم به این جریان پیوسته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، ایران را تنها دیگر با پرچم سه رنگش نمی‌شناسند؛ ایران از نگاه جهان، حالا همان سرزمین فرشتگان شهید است؛ کودکانی که برای آموزش به مدرسه رفتند، اما در نهایت، با موشک آمریکا، در ۱۶۸ مزار کنار یکدیگر فارغ التحصیل شدند.

از همان روز‌ها میناب قلب جهان را به درد آورد. حالا که تکه‌های جدیدی از شهدای کودک پیدا شده است، بار دیگر این داغ تازه شده و همه در سوگ آنان به صدا در آمده‌اند.

مصطفی راغب در جدیدترین استوری خود در صفحه مجازی اش نوشت: ۶۲ قطعه از کودکان میناب تفحص شد، اما باز هم ماکان پیدا نشد.

پرویز پرستویی که از همان ابتدا جنایت آمریکا علیه میناب را در صفحه خود فریاد زده بود، با یک فیلم و یک عکس از ماکان نصیری بار دیگر با خانواده‌های داغدیده هم صدا شد.

احسان علیخانی هم از این جریان عقب نماند و با انتشار یک ویدئو، او هم نوشت که ماکان پیدا نشد...

بزرگمهر حسین پور با انتشار ویدئویی از یک دیوارنگاره، بخشی از دین اهالی تجسمی به کودکان میناب را ادا کرد

از خانواده بزرگ موسیقی، محمد معتمدی هم به جمع سوگواران میناب پیوست و با انتشار تصویری از خاکسپاری تکه‌های باقی مانده شهدای دانش آموز مدرسه شجره که امروز در میناب انجام شد نوشت:

تکه‌های دیگری از بدن دانش آموزان میناب که تازه تفحص شده بود با ضجه‌های مادران شان دفن شد، اما به اندازه‌ی یک روز فیلتر یک وبسایت برای برخی هموطنان و چهره‌ها واکنش برانگیز نشد. نه کشته شدن شون نه دوباره پیدا شدن تکه‌های بدن شون.

چه حس خفگی کشنده‌ای! چه دنیای زشتی! چه بالماسکه‌ی وقیحانه‌ای! و چه اپوزیسیون نمایی چندش آوری

همچنان میناب زنده است و در روح هنر زندگی میکند. تولید اثر برای شهدای مظلوم شجره طیبه ادامه دارد