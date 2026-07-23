به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت: با توجه به تحلیل آخرین نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی کماکان با تضعیف پرارتفاع جنب حاره تا صبح فردا روند تغییرات دما کاهشی است و از شدت گرمای هوا در این بازه زمانی تا حدودی کم خواهد شد.

لطفی افزود: برای ظهر فردا افزایش نسبی دما را بین دو تا سه درجه سلسیوس انتظار داریم.

وی گفت: همچنین با تضعیف اختلاف فشار منطقه تا اوایل هفته آینده گاهی وزش تندباد و گرد و خاک پیش بینی می‌شود که برای مناطق مستعد به ویژه نوار شرقی وزش باد شدید را هم در برخی ساعات خواهیم داشت.