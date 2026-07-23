به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مهدی ناصری افزود: اجرای نظام ارجاع پزشک خانواده در شهرستان فریمان در حال شتاب گرفتن است و با استقرار هفت پزشک جدید، تشکیل تیم‌های سلامت، ساماندهی بیمه‌شدگان سلامت و توسعه همکاری با سازمان تأمین اجتماعی، زیرساخت‌های اجرای این برنامه در شهرستان به شکل قابل توجهی تقویت شده است.

وی ادامه داد: در مناطق شهری بالای ۲۰ هزار نفر جمعیت، به‌ویژه شهر فریمان، در هفته‌های اخیر اقدامات مؤثری در راستای استقرار کامل نظام ارجاع انجام شده که نویدبخش ارتقای دسترسی مردم به خدمات سلامت و افزایش کیفیت ارائه خدمات در سطح اول است.

فرماندار فریمان با اشاره به استقرار پزشکان جدید در شهرستان اظهار داشت: در سه تا چهار هفته گذشته، هفت پزشک معرفی‌شده از سوی وزارت بهداشت پس از گذراندن دوره آموزشی یک‌هفته‌ای و موفقیت در آزمون‌های مربوط به نظام ارجاع و دستورالعمل‌های اجرایی، در مراکز خدمات جامع سلامت شهید اعتباری و شهید میری شهر فریمان مستقر شدند.

وی افزود: با آغاز فعالیت این پزشکان، برای هر یک متناسب با محل خدمت، جمعیتی بین دو هزار و ۹۷۰ تا سه هزار و ۱۰۰ نفر تعیین و منتسب شد و همچنین به ازای هر پزشک، تیم سلامت متشکل از دو مراقب سلامت تشکیل شده تا خدمات سطح اول به‌صورت منسجم و بر اساس الگوی پزشک خانواده ارائه شود.