ثبت‌نام مصاحبه با تأخیر آزمون دکتری تخصصی و دوره بدون‌آزمون ویژه استعداد‌های درخشان دانشگاه آزاد اسلامی که از ۲۴ تیر آغاز شده بود، تا ساعت ۲۴ فردا (جمعه ۲ مرداد) ادامه دارد و داوطلبانی که تاکنون ثبت‌نام نکرده‌اند، این فرصت را دارند تا با مراجعه به سامانه مرکز سنجش دانشگاه آزاد نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

فردا، آخرین مهلت ثبت‌نام مصاحبه با تأخیر دکتری تخصصی و استعداد‌های درخشان دانشگاه آزاد

فردا، آخرین مهلت ثبت‌نام مصاحبه با تأخیر دکتری تخصصی و استعداد‌های درخشان دانشگاه آزاد



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ثبت نام داوطلبان به منظور شرکت در مصاحبه با تاخیر آزمون دکتری تخصصی و دوره بدون آزمون ویژه استعداد‌های درخشان دانشگاه آزاد اسلامی از روز چهارشنبه ۲۴ تیر آغاز شده است و تنها تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۲ مرداد ادامه خواهد داشت.

آندسته از داوطلبان راه یافته به مرحله مصاحبه علمی که در موعد مقرر به منظور شرکت در مصاحبه ثبت نام نکرده‌اند یا در جلسه مصاحبه حضور نداشته‌اند، می‌توانند مراجعه به سایت مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به آدرس www.azmoon.org برای ثبت نام خود اقدام کنند.

آن دسته از مربیان رسمی (قطعی یا آزمایشی) شاغل در موسسات آموزش عالی کشور و دستگاه‌های اجرایی به جز دانشگاه آزاد اسلامی که خود را متقاضی استفاده از سهمیه مربیان اعلام نموده‌اند لازم است مدارک لازم به منظور بهره مندی از این سهمیه شامل موافقت دانشگاه یا موسسه محل خدمت و آخرین حکم کارگزینی خود را در زمان ثبت نام به منظور مصاحبه بارگذاری کنند.

مربیان رسمی (قطعی یا آزمایشی) دانشگاه آزاد اسلامی نیازی به بارگذاری این مدارک نخواهند داشت. استعلام وضعیت مربیان دانشگاه آزاد اسلامی از مرکز جذب و امور هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی انجام خواهد شد.

یادآور می شود ؛ زمان برگزاری مصاحبه این دسته از داوطلبان آزمون دکتری تخصصی و دوره بدون آزمون ویژه استعداد‌های درخشان متعاقبا ً اعلام خواهد شد.