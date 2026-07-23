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معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، فراخوان نام نویسی مسابقات والیبال ساحلی جام قهرمان زمین را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: مسابقات والیبال ساحلی جام قهرمان زمین ویژه آقایان و بانوان در کیش برگزار می شود.
تیم های متقاضی برای نام نویسی تا سوم مرداد می توانند در بخش آقایان با شماره ۰۹۳۴۷۶۸۳۹۵۸ آقای اشتری و در بخش بانوان با شماره ۰۹۳۳۶۸۱۹۱۰۲ خانم جاهد تماس بگیرند.
مسابقات هفتم و هشتم مرداد به ترتیب در بخش بانوان و آقایان در مجموعه ورزشی ساحلی آقایان برگزار می شوند.