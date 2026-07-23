معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، فراخوان نام نویسی مسابقات والیبال ساحلی جام قهرمان زمین را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: مسابقات والیبال ساحلی جام قهرمان زمین ویژه آقایان و بانوان در کیش برگزار می شود.

تیم های متقاضی برای نام نویسی تا سوم مرداد می توانند در بخش آقایان با شماره ۰۹۳۴۷۶۸۳۹۵۸ آقای اشتری و در بخش بانوان با شماره ۰۹۳۳۶۸۱۹۱۰۲ خانم جاهد تماس بگیرند.

مسابقات هفتم و هشتم مرداد به ترتیب در بخش بانوان و آقایان در مجموعه ورزشی ساحلی آقایان برگزار می شوند.