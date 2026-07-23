معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز از اجرای طرح ویژه جابه جایی زائران اربعین حسینی و دهه آخر صفر با ظرفیت ناوگان برون‌شهری و سرویس‌های فوق‌العاده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، «علی نفری» با اشاره به آغاز طرح جابه جایی زائران اربعین حسینی از ۲۵ تیرماه در استان البرز اظهار کرد: طرح جابجایی مسافران اربعین تا ۲۲ مرداد به صورت مستمر و پیوسته اجرا می‌شود تا خدمات‌رسانی به زائران با کیفیت مطلوب صورت گیرد.

معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز با تاکید بر بسیج تمام امکانات برای تسهیل سفر زائران گفت: افزون بر ۱۵۶ دستگاه ناوگان اتوبوسی برون‌شهری فعال در استان، ۱۰۰ دستگاه ناوگان دیگر نیز از بخش خصوصی و مجتمع‌های خدماتی‌تولیدی شناسایی شده‌اند تا در صورت افزایش تقاضا و برای جلوگیری از معطلی مسافران به‌کارگیری شوند.

نفری با بیان اینکه پیش‌فروش بلیت به مقاصد مرزی از ۲۷ تیرماه آغاز شده است، تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد ظرفیت ناوگان برای روز‌های آتی بازگشایی شده و به صورت لحظه‌ای رصد می‌شود تا با تکمیل ظرفیت، سرویس‌های فوق‌العاده بلافاصله فعال شوند.هموطنانی که به صورت حضوری به پایانه شهید کلانتری مراجعه کنند به طور قطع برای سفر خود بلیت دریافت خواهند کرد.