پخش زنده
امروز: -
سخنگوی دولت، در سفر به چابهار و کنارک با حضور در شهر جدید تیس، از روند اجرای بزرگترین طرح شهرسازی سیستان و بلوچستان بازدید و در جریان آخرین اقدامات توسعهای این شهر قرار گرفت.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما: سخنگوی دولت در سفر به چابهار و کنارک از شهر جدید تیس، بزرگترین طرح شهرسازی استان سیستان و بلوچستان، بازدید کرد.
در این بازدید که با حضور مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید تیس، مسئولان محلی و جمعی از مدیران اجرایی برگزار شد، آخرین روند پیشرفت طرحهای توسعهای این شهر بررسی شد.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید تیس، این شهر را به دلیل موقعیت راهبردی، «دروازه مکران» و «دروازه ملل» توصیف و گزارشی از طرح جامع و برنامههای توسعه آن ارائه کرد.
در این بازدید، ظرفیتهای شهر جدید تیس برای پشتیبانی از توسعه سواحل مکران و جذب سرمایهگذاری نیز مورد توجه قرار گرفت.