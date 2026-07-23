سخنگوی دولت، در سفر به چابهار و کنارک با حضور در شهر جدید تیس، از روند اجرای بزرگ‌ترین طرح شهرسازی سیستان و بلوچستان بازدید و در جریان آخرین اقدامات توسعه‌ای این شهر قرار گرفت.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما: سخنگوی دولت در سفر به چابهار و کنارک از شهر جدید تیس، بزرگ‌ترین طرح شهرسازی استان سیستان و بلوچستان، بازدید کرد.

در این بازدید که با حضور مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید تیس، مسئولان محلی و جمعی از مدیران اجرایی برگزار شد، آخرین روند پیشرفت طرح‌های توسعه‌ای این شهر بررسی شد.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید تیس، این شهر را به دلیل موقعیت راهبردی، «دروازه مکران» و «دروازه ملل» توصیف و گزارشی از طرح جامع و برنامه‌های توسعه آن ارائه کرد.

در این بازدید، ظرفیت‌های شهر جدید تیس برای پشتیبانی از توسعه سواحل مکران و جذب سرمایه‌گذاری نیز مورد توجه قرار گرفت.