پخش زنده
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تولید مجموعههای تاریخی، فعالیت رادیو اربعین، برنامه «دچار» و آیین نکوداشت استاد بهروز رضوی، خبرهای «پشت صحنه» است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «شکیب عیار» از جمله مجموعههای تاریخی است که به مرحله تولید رسید. تولید مجموعههای «سلمان فارسی» و «موسی کلیم الله» هم ادامه دارد.
رادیو اربعین و «دچار»، به استقبال اربعین حسینی رفتند. رادیو اربعین که از سال ۱۳۹۲ فعالیت خودش را آغاز کرده امسال هم با ۷۲۰ ساعت پخش زنده پایان ماه صفر همراه زائران امام حسین ع است.
«دچار» در شبکه نسیم هم برنامهای درباره جلوههای فرهنگ عاشورایی است. کتابخوانی، شعرخوانی، مرور تاریخ اسلام و معرفی شخصیتهای اثر گذار واقعه کربلا و همچنین گفتوگو با چهرههای شناخته شده از جمله بخشهای این برنامه است.
آیین نکوداشت استاد بهروز رضوی در خانه هنرمندان برگزار میشود. مراسم تجلیل از سالههای فعالیت زنده یاد بهروز رضوی جمعه ساعت ۱۷ برگزار میشود.
زنده یاد رضوی پیشکسوت گویندگی، اجرا و ترویج ادبیات فارسی ۲۴ خرداد درگذشت.