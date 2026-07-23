تولید مجموعه‌های تاریخی، فعالیت رادیو اربعین، برنامه «دچار» و آیین نکوداشت استاد بهروز رضوی، خبر‌های «پشت صحنه» است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «شکیب عیار» از جمله مجموعه‌های تاریخی است که به مرحله تولید رسید. تولید مجموعه‌های «سلمان فارسی» و «موسی کلیم الله» هم ادامه دارد.

رادیو اربعین و «دچار»، به استقبال اربعین حسینی رفتند. رادیو اربعین که از سال ۱۳۹۲ فعالیت خودش را آغاز کرده امسال هم با ۷۲۰ ساعت پخش زنده پایان ماه صفر همراه زائران امام حسین ع است.

«دچار» در شبکه نسیم هم برنامه‌ای درباره جلوه‌های فرهنگ عاشورایی­ است. کتابخوانی، شعرخوانی، مرور تاریخ اسلام و معرفی شخصیت‌های اثر گذار واقعه کربلا­ و همچنین گفت‌و‌گو با چهره‌های شناخته شده از جمله بخش‌های این برنامه است.­

آیین نکوداشت استاد بهروز رضوی در خانه هنرمندان برگزار می‌شود. مراسم تجلیل از ساله‌های فعالیت زنده یاد بهروز رضوی جمعه ساعت ۱۷ برگزار می‌شود.

زنده یاد رضوی پیشکسوت گویندگی، اجرا و ترویج ادبیات فارسی ۲۴ خرداد درگذشت.