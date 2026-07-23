فرمانده انتظامی شهرستان بردسکن گفت: ۷ متهم به سرقت موتور کولرهای آبی و ۲ مالخر دستگیر و ۹ دستگاه موتور کولر سرقتی در این شهرستان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، سرهنگ مهدی حسن‌زاده افزود: در پی وقوع سرقت‌های سریالی موتورهای کولر آبی در سطح شهر بردسکن، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران پلیس با اشراف اطلاعاتی، بررسی سرنخ‌های موجود در محل وقوع سرقت، اقدامات فنی و تلاش‌های شبانه‌روزی، موفق به شناسایی ۷ متهم شدند و با هماهنگی مقام قضایی، آنان را در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بردسکن اظهار کرد: متهمان دستگیرشده تاکنون به ۱۰ فقره سرقت موتور کولرهای آبی و فروش اموال سرقتی به مالخران اعتراف کرده‌اند.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی همچنین ۲ مالخر را دستگیر و ۹ دستگاه موتور کولر آبی سرقتی را کشف کردند. متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شدند.

حسن‌زاده با تأکید بر رعایت نکات ایمنی برای پیشگیری از سرقت، خاطرنشان کرد: تحقیقات پلیس در این پرونده همچنان ادامه دارد.