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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه گفت: در کرمانشاه سالانه بیش از یک میلیون و ۸۹۳ هزار و ۴۰۰ تن انواع محصولات زراعی، باغی و دامی تولید میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، کامران کریمی گفت: بر اساس دادههای آماری، شهرستان کرمانشاه ۸۶۱ روستا با ۵۷ هزار و ۳۵۹ نفر بهرهبردار کشاورزی دارد.
وی افزود: این شهرستان با ۳۱۴ هزار و ۷۰۰ هکتار اراضی زراعی و باغی یکی از قطبهای اصلی کشاورزی غرب کشور است.
کریمی با بیان اینکه از مجموع اراضی این شهرستان، ۳۱۰ هزار هکتار به اراضی زراعی اختصاص دارد که ۲۴۴ هزار و ۲۰۰ هکتار آن به صورت دیم و ۶۵ هزار و ۸۰۰ هکتار آن به صورت آبی کشت میشود گفت:اراضی باغی شهرستان نیز چهار هزار و ۷۰۰ هکتار است که ۶۳ هکتار آن باغات دیم و بقیه آبی است.
کریمی همچنین در حوزه توسعه زیرساختهای آبیاری گفت: از ۶۵ هزار و ۸۰۰ هکتار اراضی آبی شهرستان، ۳۲ هزار و ۵۹۵ هکتار از آن به سامانههای نوین آبیاری تحت فشار تجهیز شده است.
وی همچنین سطح گلخانههای این شهرستان را حدود۳۰ هکتار عنوان کرد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرمانشاه همچنین میزان تولیدات زراعی شهرستان را یک میلیون و ۷۶۲ هزار و ۶۰۰ تن، تولیدات باغی ۴۳ هزار و ۵۰۰ تن و مجموع تولیدات دامی، طیور و آبزیان را نیز ۸۷ هزار و ۴۰۰ تن در سال برآورد کرد.