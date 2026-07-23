عسل ابراهیمی در پایان دور هشتم رقابت‌های شطرنج قهرمانی رده‌های سنی آسیا با برتری مقابل حریف چینی، موفق به کسب عنوان استاد فیده بانوان شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های شطرنج قهرمانی رده‌های سنی آسیا با حضور برترین شطرنج‌بازان قاره به میزبانی شهر شنژن چین در حال برگزاری است و شطرنج‌بازان در ۹ دور با یکدیگر رقابت می‌کنند.

عسل ابراهیمی، قهرمان کشور در رده سنی کمتر از ۱۶ سال دختران و عضو تیم ملی شطرنج ایران، در پایان دور هشتم رقابت‌های شطرنج قهرمانی رده‌های سنی آسیا با پیروزی مقابل حریف چینی، موفق به کسب عنوان استاد فیده بانوان شد.

عسل ابراهیمی با این پیروزی، جایگاه خود را در این مسابقات با افزایش ۸۶ واحدی به ۲۰۱۶ رساند.

شطرنج‌بازان ایران دور هشتم را با ۷ پیروزی و چهار تساوی پشت سر گذاشتند.

اسامی نمایندگان کشورمان که امتیازات بالاتری کسب کرده‌اند در ادامه آمده است.

رامتین کاکاوند در رده سنی ۱۴ سال پسران با تساوی در دور هشتم، ۶.۵ امتیاز از ۸ دیدار به دست آورد.

محمدپوریا محمودی در رده سنی ۱۴ سال پسران با تساوی در دور هشتم، ۶.۵ امتیاز از ۸ دیدار کسب کرد.

عرشیا علاقه‌مند در رده سنی ۱۶ سال پسران با پیروزی در دور هشتم، ۶ امتیاز از ۸ دیدار به دست آورد.

عرفان احمدی در رده سنی ۱۸ سال پسران با پیروزی در دور هشتم، ۶ امتیاز از ۸ دیدار کسب کرد.

عسل ابراهیمی در رده سنی ۱۶ سال دختران با پیروزی در دور هشتم، ۶.۵ امتیاز از ۸ دیدار کسب کرد و عنوان استاد فیده بانوان را به دست آورد.

نمایندگان کشورمان در دور نهایی این مسابقات برای کسب نشان‌های قهرمانی آسیا به مصاف حریفان خود می‌روند.