مشاور امور بین‌الملل مرکز طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت گفت: طب ایرانی فراتر از یک رویه سنتی، رشته‌ای علمی، قانون‌مند و مبتنی بر شواهد است که با موفقیت در نظام سلامت کشور نهادینه و ادغام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آرمان زرگران، رئیس هیات ایرانی، ضمن تقدیر از میزبانی هند و استقبال از ابتکار عمل این کشور، آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران را برای مشارکت فعال و پیشرو در این حوزه اعلام کرد.

نماینده ایران با اشاره به میراث غنی سلامت در کشور، تصریح کرد که «طب ایرانی» فراتر از یک رویه سنتی، رشته‌ای علمی، قانون‌مند و مبتنی بر شواهد است که با موفقیت در نظام سلامت کشور نهادینه و ادغام شده است.

در ادامه، دستاورد‌های راهبردی ایران در توسعه طب سنتی در پنج محور اصلی تبیین شد که شامل توسعه آموزش عالی از طریق رشته‌های تخصصی دانشگاهی در مقاطع دکتری و تحصیلات تکمیلی، ارتقای پژوهش و فناوری با تکیه بر نوآوری‌های علمی و حفظ میراث فرهنگی، استقرار نظام استانداردسازی و قانون‌گذاری در حوزه دارو‌های طبیعی، ادغام طب سنتی در خدمات بالینی و مراقبت‌های بهداشتی اولیه و در نهایت تحقق عدالت در سلامت از طریق پوشش بیمه‌ای گسترده برای تضمین دسترسی عادلانه شهروندان است.

زرگران در پایان بر این بلوغ ساختاری به عنوان بستری برای توسعه همکاری‌های بین‌المللی در چارچوب بریکس تاکید کرد.

در ادامه نشست، متن چارچوب مرجع کارگروه متخصصین طب سنتی، مکمل و تلفیقی بریکس که طی سه جلسه برخط در دو ماه گذشته تدوین شده بود، مورد بازبینی و نهایی‌سازی قرار گرفت.

در روز دوم اجلاس، نشست مقامات ارشد وزارتخانه‌های بهداشت کشور‌ها برای نهایی‌سازی بیانیه اجلاس برگزار خواهد شد و در روز‌های سوم و چهارم، اجلاس وزرای بهداشت کشور‌های عضو بریکس ادامه خواهد یافت.