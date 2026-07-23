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مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات عمومی و دولتی از آغاز تدوین برنامه اقدام مشترک با انجمن صنفی تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان خبر داد و گفت: توسعه صنعتیسازی، استفاده از فناوریهای نوین و طراحی مبتنی بر تولید کارخانهای، مسیر ارتقای کیفیت و تسریع اجرای طرحهای بیمارستانی را هموار میکند.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما: مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات عمومی و دولتی در نشست مشترک با مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان، بر ضرورت گسترش صنعتیسازی در اجرای طرحهای عمرانی، بهویژه طرحهای درمانی و بیمارستانی، تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این نشست، دو طرف درباره تدوین برنامه اقدام مشترک در حوزههای آموزش، پژوهش، برنامهریزی و اجرای طرحهای بزرگمقیاس به تبادل نظر پرداختند.
علی نوذرپور، استفاده از روشهای نوین ساخت، فناوریهای پیشرفته و تکنولوژیهای روز را از مهمترین راهکارهای افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت، کاهش زمان اجرا و بهینهسازی هزینههای ساختوساز دانست.
وی همچنین بر توسعه طراحی مبتنی بر تولید کارخانهای و بهرهگیری از ظرفیت صنایع تولیدکننده مصالح و فناوریهای نوین ساختمانی در اجرای طرحهای ملی، بهویژه بیمارستانها، تأکید کرد.
مدیرعامل سازمان مجری، صنعتیسازی ساختمان را گامی مؤثر برای ارتقای کیفیت ساختوساز و تحقق اهداف توسعه پایدار عنوان کرد.
در این نشست، بر استفاده حداکثری از توان علمی، فنی و اجرایی کشور برای توسعه فناوریهای نوین ساختمانی نیز تأکید شد.
در پایان، مقرر شد برنامههای عملیاتی برای توسعه صنعتیسازی ساختمان و گسترش همکاریهای مشترک میان سازمان مجری و انجمن صنفی تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان تدوین و اجرا شود.