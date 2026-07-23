یازدهمین رویداد برنامه‌نویسی با رویکرد توسعه اشتغال، بستر مناسبی برای نمایش توانمندی‌های فنی جوانان و جذب آنها در شرکت‌های پیشرو حوزه فناوری اطلاعات ایجاد کرده است.

احسان احسانی مقدم در مصاحه اختصاصی با خبرنگارخبرگزاری صدا و سیما، افزود: یازدهمین رویداد برنامه‌نویسی با هدف شبکه‌سازی، تیم‌های فناور را مستقیماً به سرمایه‌گذاران متصل می‌کند تا مسیر تجاری‌سازی ایده‌ها و اشتغال‌زایی هموار شود.

وی افزود: حضور در این رویداد، ضمن آشنایی دانشجویان و فناوران با روندهای بازار کار و فرصت‌های شغلی، بستری کارآمد برای معرفی تیم‌ها و ایده‌های نوآورانه به سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.