رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از آغاز عملیات برداشت عدس در مزارع استان خبر داد و گفت: با توجه به افزایش ۵۶ درصدی سطح زیرکشت در دیمزارها، پیش‌بینی می‌شود امسال ۴ هزار تن از این محصول برداشت شود که حاکی از رشد ۱۳۰ درصدی تولید نسبت به سال گذشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد رضا اصغری با اعلام این خبر اظهار کرد: در سال زراعی جاری ۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت عدس اختصاص یافته است که این رقم در مقایسه با سطح زیرکشت ۳ هزار و ۲۰۰ هکتاری سال گذشته، رشد ۵۶ درصدی را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به آمار عملکرد محصول در سال گذشته تصریح کرد: در سال قبل یک هزار و ۷۳۰ تن عدس از اراضی استان برداشت شد که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و شرایط مناسب اقلیمی، تولید این محصول در سال جاری جهش چشمگیری داشته و به ۴ هزار تن خواهد رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، اهمیت توسعه کشت این محصول را در نظام زراعی استان تشریح کرد و افزود: عدس به دلیل نقش کلیدی در بهبود حاصلخیزی خاک و پایداری تناوب زراعی در دیم‌زارها، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. همچنین این محصول با توجه به سازگاری بالا با اقلیم خشک و نیمه‌خشک استان، نقش بسزایی در ارتقای بهره‌وری اقتصادی و افزایش درآمد بهره‌برداران دارد.

اصغری، شهرستان‌های باروق، بوکان، خوی، نقده و شاهین‌دژ را به عنوان قطب‌های اصلی تولید این محصول در استان برشمرد و افزود: حدود ۳هزار و ۵۰۰ هکتار از مجموع اراضی زیرکشت عدس، در این مناطق واقع شده است.

وی در پایان بر ضرورت رعایت اصول فنی در مراحل برداشت تأکید کرد و از کشاورزان خواست با بهره‌گیری از توصیه‌های کارشناسان و مدیریت بهینه، نسبت به کاهش ضایعات و پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی در زمان برداشت محصول اهتمام جدی داشته باشند.