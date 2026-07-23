جلسه هم‌اندیشی و آیین افتتاحیه هفتمین دوره طرح شهید آرمان با حضور حمید جوانی شهردار منطقه ۳، حجت‌الاسلام محمدصادق ارکان دبیر طرح شهید آرمان منطقه ۳ و نماینده مرکز فعالیت‌های دینی شهرداری تهران، جمعی از ائمه جماعات، مدیران اجتماعی منطقه و مدیران سرای محلات برگزار شد .

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حمید جوانی شهردار منطقه ۳ در این نشست ضمن قدردانی از تلاش‌های دست‌اندرکاران اجرای طرح شهید آرمان، اظهار داشت: موفقیت این طرح حاصل همدلی و همکاری ارزشمند ائمه جماعات، آموزش و پرورش، مدیران سرای محلات، امنای محلات، مجموعه بسیج، بنیاد شهید و سایر دستگاه‌های همکار است و از همه این عزیزان که در سال‌های گذشته با تلاش و تعهد خود زمینه اجرای اثربخش این طرح را فراهم کردند، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

جوانی به جایگاه طرح شهید آرمان در میان برنامه‌های مدیریت شهری اشاره کرد و افزود: طرح شهید آرمان به واسطه استقبال شهروندان و همراهی مؤثر ارکان محلی، امروز در زمره سه طرح موفق شهرداری تهران قرار گرفته و این موفقیت، نتیجه مشارکت گسترده مردم و تعامل سازنده نهاد‌های فرهنگی و اجتماعی در محلات است.

شهردار منطقه ۳ با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در رویداد‌های بزرگ فرهنگی و مذهبی خاطرنشان کرد: از ظرفیت اعضا و فعالان طرح شهید آرمان برای میزبانی، پذیرایی و خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی (ع) استقبال می‌کنیم و امیدواریم با مشارکت این شبکه مردمی، خدمات شایسته‌ای به زائران ارائه شود.

در پایان این نشست، حاضران ضمن بررسی برنامه‌های اجرایی هفتمین دوره طرح شهید آرمان، بر توسعه فعالیت‌های محله‌محور، افزایش مشارکت اجتماعی و تداوم همکاری میان مساجد، مدارس، سرا‌های محلات و سایر نهاد‌های همکار برای ارتقای سرمایه اجتماعی در منطقه ۳ تأکید کردند.