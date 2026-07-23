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امیری، استاندار فارس، در سفری ویژه برای دیدار با خانوادههای ۲۱ شهید جنگ رمضان، به شهرستان لامرد سفر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،استاندار فارس در نخستین برنامه حضور خود در این شهرستان، با حضور در گلزار مطهر شهدا، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان لامرد، از ایثارگریهای شهدا در دفاع از میهن تجلیل کرد.
در ادامه این سفر، استاندار فارس ضمن بازدید از منازل مسکونی آسیبدیده از جنگ رمضان، از وضعیت سالن ورزشی و اماکن آسیبدیده از وقوع جنگ در این منطقه بازدید کرد.
هدف از این بازدید، بررسی دقیقتر نیازها و وضعیت جاری این مناطق آسیبدیده اعلام شده است.