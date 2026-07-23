به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنیاد ملی علم ایران با همکاری «مرکز ملی پیشران طراحی تراشه» و حمایت «برنامه ملی میکروالکترونیک معاونت علمی»، فراخوان ویژه‌ای را برای شتاب‌دهی به پژوهش‌های راهبردی در حوزه مدارات میکروالکترونیک و تراشه‌های نیمه‌هادی منتشر کرد.

این اقدام با هدف ارتقای ظرفیت‌های انسانی، گسترش توانمندی‌های فناورانه و دستیابی به جایگاه ده کشور برتر هوش مصنوعی جهان (طبق سند ملی افق ۱۴۱۲) و تحقق مرجعیت علمی کشور انجام می‌پذیرد.

هدفی کلان در مسیر توسعه فناوری این فراخوان، فاز نخست از برنامه اجرایی مرکز ملی پیشران طراحی تراشه برای توسعه «تراشه پردازنده ملی» با قابلیت به‌کارگیری در پردازش‌های حوزه هوش مصنوعی (AI Accelerator) است.

مطابق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، پس از اتمام موفقیت‌آمیز فاز اول، فازهای دوم و سوم عملیاتی خواهند شد تا در نهایت با تجمیع و ادغام بلوک‌های طراحی‌شده، انواع تراشه‌های پردازشی بومی‌سازی شود. موضوع میکروالکترونیک به عنوان یکی از حوزه‌های پیشران و اقتدارآفرین در قانون برنامه هفتم توسعه، محور اصلی این فراخوان قرار گرفته است.

عناوین و حوزه‌های تخصصی فراخوان

طرح‌های پژوهشی-توسعه‌ای در چهار محور اصلی و مطابق با RFPهای اعلامی، مورد حمایت قرار خواهند گرفت:

در این راستا، نخستین اولویت این فراخوان اختصاص به RFP1: پژوهش، طراحی، نمونه‌سازی، تست و تدوین دانش فنی تراشه شتاب‌دهنده CNN مبتنی بر MAC Array داده شده است تا زیرساخت‌های لازم برای محاسبات هوش مصنوعی تقویت شود.

همچنین، تمرکز ویژه‌ای بر توسعه بلوک‌های ارتباطی و زیرساختی صورت گرفته است؛ به طوری که برای توسعه دانش فنی بلوک‌های ارتباطی پرکاربرد، فراخوان‌های مجزایی از جمله RFP2: پژوهش، طراحی، نمونه‌سازی، تست و تدوین دانش فنی بلوک PHY DDR4 و همچنین RFP3: پژوهش، طراحی، نمونه‌سازی، تست و تدوین دانش فنی بلوک PCI Express Gen3 PHY در نظر گرفته شده است.

علاوه بر این، با توجه به اهمیت فناوری‌های نوین در اتصال قطعات، توسعه دانش فنی در حوزه تراشه‌های پیشرفته نیز از برنامه‌های اصلی است که در قالب RFP4: پژوهش، طراحی، نمونه‌سازی، تست و تدوین دانش فنی بلوک UCIe 1.0 PHY به همراه adapter و protocol اتصال chipletها تعریف شده است.

شرایط مجریان و نحوه ارزیابی بر اساس ضوابط این فراخوان، مجری اصلی طرح حتماً باید یک نفر از اعضای هیئت‌علمی دانشگاه و دارای سابقه طراحی و نمونه‌سازی تراشه باشد.

پژوهشگران واجد شرایط یک ماه فرصت دارند تا بر اساس RFPهای مربوطه، پروپوزال خود را تکمیل و از طریق «سامانه کایپر» ارسال کنند.