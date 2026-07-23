

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم قرعه‌کشی مسابقات کبدی در بخش مردان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ با حضور نمایندگان کمیته برگزاری بازی‌ها، مسئولان فدراسیون جهانی و آسیایی کبدی در محل برگزاری این دوره از بازی‌ها در ژاپن برگزار شد و ترکیب گروه‌های این رقابت‌ها مشخص گردید. بر اساس نتایج اعلام‌شده، تیم ملی کبدی ایران در گروه بی با تیم‌های پاکستان، مالزی، نپال و تایلند همگروه شد. در گروه A نیز تیم‌های هند، بنگلادش، کره، چین تایپه و ژاپن قرار گرفتند.



بیستمین دوره بازی‌های آسیایی، مهرماه ۱۴۰۵ (سپتامبر ۲۰۲۶) به میزبانی آیچی‑ناگویا ژاپن برگزار خواهد شد.