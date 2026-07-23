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رویداد پاکداشت طبیعت توچال با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و ارتقای مسئولیتپذیری اجتماعی، با حضور جمعی از شهروندان، دوستداران طبیعت و فعالان محیط زیست در مجموعه تفریحی، ورزشی و گردشگری توچال برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه پاکداشت طبیعت توچال با مشارکت علاقهمندان به طبیعت، فعالان محیط زیست و جمعی از شهروندان برگزار شد.
شرکتکنندگان در این برنامه با حضور در مسیرهای کوهستانی توچال، بهصورت داوطلبانه بخشی از این منطقه را پاکسازی کردند و با جمعآوری پسماندهای رهاشده، بر ضرورت حفظ محیط زیست، صیانت از منابع طبیعی و رعایت مسئولیتپذیری شهروندی در قبال طبیعت تأکید کردند.
این برنامه با هدف نهادینهسازی فرهنگ حفاظت از طبیعت، افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفظ منابع طبیعی و جلب مشارکت شهروندان در فعالیتهای محیطزیستی برگزار شد و با استقبال علاقهمندان به طبیعت همراه بود.