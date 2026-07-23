به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، سید فخرالدین عامریان با بیان اینکه تامین گوشت مورد نیاز کشور بی وقفه ادامه دارد، تصریح کرد: حتی در طول جنگ تحمیلی سوم نیز تامین گوشت مورد نیاز مردم متوقف نشد و همکاران ما در سراسر کشور به فعالیت خود ادامه دادند.

وی نیاز کشور به واردات گوشت را کمتر از ۳۰ درصد مصرف بازار خواند و افزود: بیش از ۷۰ درصد از گوشت مصرفی مردم در داخل کشور تولید می‌شود و برای تامین مابقی نیاز بازار، واردات ضروری است و لازم است در این زمینه تسهیلات بیشتری در نظر گرفته شود.

رئیس انجمن وارد کنندگان فرآورده‌های خام دامی با اشاره به جنگ افروزی ارتش تروریست امریکایی و تلاش برای ایجاد اخلال در روند تجارت ایران، تصریح کرد: برای تامین گوشت، مسیر‌های جایگزین وجود دارد و از کشور‌های مختلفی می‌توانیم گوشت وارد کنیم.