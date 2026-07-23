مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، هوشمندسازی فرودگاه کیش را اولویت اصلی برنامه‌های توسعه‌ای شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش، بر تدوین برنامه جامع توسعه زیرساخت‌های آمایش، ارتقای خدمات مسافری و ایجاد درآمد‌های پایدار برای توسعه کیش تأکید کرد.

او با تأکید بر نقش راهبردی شرکت در توسعه حمل‌ونقل و آمایش کیش، افزود: شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش، تنها متولی اداره بندر و فرودگاه نیست، بلکه مسئولیت توسعه شریان‌های ارتباطی و تسهیل دسترسی به کیش را بر عهده دارد.

کبیری، تدوین و اجرای برنامه جامع هوشمندسازی فرودگاه و بنادر کیش را از مهم‌ترین تکالیف شرکت برشمرد و گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، کیفیت و سرعت خدمات‌رسانی به مسافران را ارتقا داده و نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های حمل‌ونقل کیش خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، بر تدوین برنامه جامع توسعه بنادر و فرودگاه‌ها، توسعه پس‌کرانه‌های بندری، ارتقای خدمات حمل‌ونقل دریایی و زمینی، خرید شناور‌های مسافری با مشارکت بخش خصوصی، افزایش مبادی پروازی و دریایی خارجی و تسهیل سفر به کیش از استان‌های جنوبی کشور تأکید کرد.

محمد کبیری، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از دیگر اولویت‌های شرکت برشمرد و افزود: برنامه‌ریزی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی جدید با هدف تأمین برق فرودگاه و بنادر، علاوه بر افزایش پایداری شبکه، در حوزه پدافند غیرعامل نیز دارای اهمیت است.

او با اشاره به ضرورت ایجاد درآمد‌های پایدار برای توسعه زیرساخت‌های کیش، تصریح کرد: طرح‌های اقتصادی با بازدهی سریع باید در اولویت اجرا قرار گیرند تا منابع حاصل از آن در اجرای طرح های عمرانی و توسعه‌ای سرمایه‌گذاری شود.

گزارش عملکرد شرکت بررسی و تکالیف سال آینده در حوزه هوشمندسازی فرودگاه و بنادر، توسعه آمایش، ارتقای خدمات مسافری، بهره‌گیری از انرژی‌های پاک و ایجاد درآمد‌های پایدار در پایان این مجمع، به تصویب رسید.