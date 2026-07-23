لویه و بویراحمد ، رضا فرازی رئیس جهاد کشاورزی استان گفت: از مجموع اعتبارات تخصیصی به حوزه آب و خاک، بخشی به صورت اوراق مرابحه اختصاص یافته که یک میلیارد تومان آن مربوط به طرح نقاره‌خانه است و به‌زودی به حساب پیمانکار واریز می‌شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگ ی

فرازی افزود: همچنین ۶.۶ میلیارد تومان اوراق مرابحه برای طرح باباکلان اختصاص یافته که این طرح هم‌اکنون در حال اجرا است.

رئیس جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به مطالبات پیمانکاران اضافه کرد: بیش از ۱۷ میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران این بخش، به‌جز هزینه‌های مربوط به برق، باقی مانده است؛ همچنین حدود ۶ میلیارد تومان اعتبار نیز به فصل هفت شامل هزینه‌های سوخت، بنزین و لوازم یدکی اختصاص یافته است.

وی مهم‌ترین بخش اعتبارات را ۱۳۶ میلیارد تومان اعتبار نقدی برای طرح‌های آب و خاک عنوان کرد و گفت: از مجموع این اعتبار، حدود ۱۱ میلیارد تومان باقی مانده که ۱۰ میلیارد تومان آن مربوط به اعتبارات ابلاغی سال ۱۴۰۵ برای توسعه سامانه‌های نوین آبیاری است که به‌تازگی ابلاغ شده است.