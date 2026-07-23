نخستین گروه از دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مازندران برای شرکت در پیاده‌روی اربعین حسینی، روز پنجشنبه از شهرستان آمل به کربلا معلی اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نخستین گروه از دانشجویان دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی مازندران برای شرکت در پیاده روی اربعین حسینی روز پنجشنبه از شهرستان آمل به کربلا معلی اعزام شدند.

این اعزام، شامل یک گروه از دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان مازندران و دانشجویان دانشگاه‌های شهرستان آمل بوده که با بدرقه رئیس دانشگاه فرهنگیان مازندران، مسئول بسیج دانشجویی سپاه کربلا مازندران و رئیس دانشگاه فرهنگیان آمل از محل دانشگاه فرهنگیان آمل و همچنین حسینیه ثارالله سپاه ناحیه آمل، راهی نجف و کربلا شدند.

مریم میرزاپور، رئیس دانشگاه فرهنگیان مازندران در حاشیه اعزام دانشجویان این دانشگاه که به صورت نمادین از دانشگاه فرهنگیان آمل اعزام شدند، گفت: در گام نخست، دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان با ۴ دستگاه اتوبوس راهی سفر معنوی کربلا شدند و در روز‌های آینده نیز سایر دانشجویان به این سفر معنوی اعزام خواهند شد.

وی با بیان اینکه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان به عنوان سفیران تعلیم و تربیت، نسل آینده کشور را پرورش خواهند داد، افزود: سفر اربعین، فرصتی ارزشمند برای حضور در بزرگ‌ترین گردهمایی معنوی جهان اسلام و بهره‌مندی از برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و معرفتی ویژه دانشجویان است.

میرزاپور اضافه کرد: توشه این دانشجومعلمان از پیاده‌روی اربعین حسینی، تجدید میثاق با نهضت اباعبدالله الحسین (ع)، آرمان‌های امام شهید انقلاب اسلامی و درس مقاومت، ایثار و ازخودگذشتگی خواهد بود.

سیدامیرسادت کرمی، مسئول بسیج دانشجویی سپاه کربلا مازندران، نیز گفت: امسال در مجموع بیش از ۴۵۰ نفر از دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مازندران به سفر کربلا و پیاده‌روی اربعین حسینی اعزام خواهند شد.

وی با اشاره به شعار محوری دانشجویان مازندرانی در این مراسم، افزود: شعار محوری دانشجویان مازندرانی در مراسم معنوی پیاده‌روی اربعین حسینی، خون‌خواهی امام شهید انقلاب اسلامی ایران در کنگره عظیم جهانی اربعین در کربلا معلی است.

کرمی ادامه داد: حضور دانشجویان مازندرانی در کنار دیگر دانشجویان اعزامی از سراسر کشور و اقشار مختلف مردم ایران در کنار سایر ملت‌های مسلمان و آزاده جهان در مراسم اربعین امسال، با پیام مشترک و یکپارچه خون‌خواهی از ظالمان زمانه، زمینه‌ساز نابودی هرچه سریع‌تر جبهه کفر و استکبار از صفحه روزگار خواهد شد.