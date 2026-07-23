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استاندار ایلام در نشست ستاد ویژه اربعین با حضور نماینده ولیفقیه، استاندار تهران و شهرداران مناطق تهران گفت: مرز مهران همچنان انتخاب اول زائران برای تردد در ایام محرم و اربعین است و ترددها نسبت به پارسال ۴۲ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نشست ستاد ویژه اربعین با حضور استاندار ایلام، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه ایلام، استاندار تهران، معاونان وی و تعدادی از شهرداران مناطق مختلف تهران در مهران برگزار شد.
«احمد کرمی» استاندار ایلام در این نشست گفت: مرز مهران همچنان انتخاب اول زائران برای تردد در ایام محرم و اربعین است و در ایام محرم، ترددها در مقایسه با پارسال ۴۲ درصد افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه از ابتدای ماه محرم تاکنون ۲۲۲ هزار نفر از مرز مهران تردد کردهاند، افزود: تمام تلاش ما این است که در هنگام تردد زائران، خدمات پایدار و زیرساختها توسعهیافته باشد.
استاندار ایلام تأکید کرد: وضعیت زیرساختها در مرز مهران به گونهای است که رغبت زائران را برای تردد در پایانه شهید سلیمانی مرز مهران دوچندان کرده است.
مدیرعامل آب منطقهای استان نیز در این نشست با اشاره به گرمای هوا، گفت: تأمین آب در مرز مهران و پایانه شهید سلیمانی هیچ مشکلی ندارد و تاکنون ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار بطری آب در مرز مهران تأمین شده است.
دشتیپور مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان نیز با اشاره به ضرورت تأمین بلیط رفت و برگشت برای زائران، گفت: برای ۲۸۲ دستگاه اتوبوس با ۷ هزار و ۲۴۵ صندلی پیشفروش پیشبینی شده که از این تعداد، یک هزار و ۶۶۷ صندلی پیشفروش شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان گفت: ازابتدای ماه صفرتاکنون ۱۷۹هزارو۶۱۳تردددرپایانه شهیدسلیمانی به ثبت رسیده است.