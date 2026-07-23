به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقه امسال در ۲۰۲۶ در ۲۱ مرحله و ۳۳۲۱.۲ کیلومتر برگزار می‌شود و امسال مسابقات با مشارکت دادن اسپانیا در شهر بارسلون آغاز شد. در این رقابت ۱۸۴ رکابزن در غالب ۲۳ تیم حضور دارند. نتایج این مرحله که به مسافت ۱۷۴.۷ کیلومتر از شامبری تا وویرون برگزار شد به این شرح است:

۱- ژاسپر فیلیپسن از بلژیک - تیم آلپسین ۳:۴۱:۱۳ ساعت

۲- مائورو اشمید از سوئیس - جیکو زمان مشابه

۳- اولاف کویی از هلند - دکاتلون زمان مشابه

در رده بندی کلی توردوفرانس، تادی پوگاچار از اسلوونی و تیم الامارات با زمان مجموع ۶۰:۰۴:۱۷ ساعت همچنان پیشتاز ماند و رمکو اِوِن پل از بلژیک و تیم بورا با ۴:۳۲ دقیقه اختلاف دوم و آیزاک دل تورو از مکزیک و تیم الامارات با ۶:۵۱ دقیقه اختلاف سوم هستند.

در تاریخ رقابت معتبر توردوفرانس که از سال ۱۹۰۳ سابقه برگزاری دارد، برنار هینو از فرانسه با ۵ قهرمانی و ۲ نایب قهرمانی همچنان رکورد دار است. ادی مرکس از بلژیک با ۵ قهرمانی و یک نایب قهرمانی دوم و ژاک آنکتیل از فرانسه با ۵ قهرمانی و یک سومی در رده سوم قرار دارند. میگل ایندوراین از اسپانیا نیز ۵ قهرمانی در کارنامه دارد.