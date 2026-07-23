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فرمانده انتظامی استان کرمان از رهایی پسر بچه ۱۰ سالهای که روز گذشته در حوزه اردکان استان یزد ربوده شده بود، در عملیات پلیس جیرفت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، سردار موقوفهئی گفت: پس از وقوع این گروگانگیری، با اقدامات اطلاعاتی پلیس یزد، مسیر خروج خودروی گروگانگیران تا حوالی شهرستان جیرفت در استان کرمان شناسایی شد.
وی افزود: ماموران پلیس آگاهی جیرفت پس از دریافت گزارش، با رصد چندین ساعته محورهای اصلی و فرعی منتهی به مناطق روستایی، خودروی گروگانگیران را در یکی از روستاها شناسایی و در عملیاتی ضربتی متوقف کردند.
فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: در این عملیات چهار گروگانگیر دستگیر و پسر بچه ۱۰ ساله که به دلیل اختلافات شخصی و مالی ربوده شده بود، آزاد و به خانوادهاش تحویل داده شد.