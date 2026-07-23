به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، سردار موقوفه‌ئی گفت: پس از وقوع این گروگان‌گیری، با اقدامات اطلاعاتی پلیس یزد، مسیر خروج خودروی گروگان‌گیران تا حوالی شهرستان جیرفت در استان کرمان شناسایی شد.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی جیرفت پس از دریافت گزارش، با رصد چندین ساعته محور‌های اصلی و فرعی منتهی به مناطق روستایی، خودروی گروگان‌گیران را در یکی از روستا‌ها شناسایی و در عملیاتی ضربتی متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان کرمان تصریح کرد: در این عملیات چهار گروگان‌گیر دستگیر و پسر بچه ۱۰ ساله که به دلیل اختلافات شخصی و مالی ربوده شده بود، آزاد و به خانواده‌اش تحویل داده شد.