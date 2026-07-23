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استاندار خراسان شمالی گفت: با توجه به پیشبینی بارشهای بیش از نرمال در اوایل پاییز، اجرای نهضت لایروبی مسیلها، بازگشایی دهانه پلها، ساماندهی رودخانهها و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه باید با جدیت و فوریت در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، بهمن نوری در ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران با اشاره به گزارش هواشناسی مبنی بر تأثیر پدیده «النینو» بر خراسان شمالی اظهار داشت: بر اساس پیشبینیها، بیشترین اثر این پدیده در استان به شکل افزایش توالی بارشها و کاهش دوره خشکسالی خواهد بود، بنابراین همه دستگاههای اجرایی باید این شرایط را جدی بگیرند.
وی با تأکید بر ضرورت اقدامات پیشگیرانه افزود: جهاد کشاورزی باید متناسب با شرایط جدید، الگوی کشت را اصلاح کرده و توسعه سامانههای نوین آبیاری را با جدیت دنبال کند.
نوری ادامه داد: همچنین مطالعات دفع آبهای سطحی، ساماندهی رودخانهها، لایروبی مسیلها، رسوببرداری و بازگشایی دهانه پلها باید در اولویت دستگاههای مسئول قرار گیرد.
استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: فرمانداران با تعیین اولویتها، نهضت لایروبی مسیلها را در شهرستانها با جدیت دنبال کنند و در شهرها نیز لایروبی کانالها و مسیرهای هدایت آب با سرعت انجام شود.
نوری با اشاره به ضرورت تخصیص اعتبارات لازم گفت: سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، اعتبارات مربوط به لایروبی، احداث باکسهای بتنی و اجرای طرحهای پیشگیرانه را در اولویت قرار دهد.
وی با بیان اینکه «طبیعت منتظر تصمیم ما نمیماند»، خاطرنشان کرد: وظیفه ما اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه و آمادگی کامل برای کاهش خسارتهاست. هر میزان که در حوزه پیشگیری سرمایهگذاری و اقدام کنیم، از تحمیل هزینههای سنگین در زمان بحران جلوگیری خواهد شد.
استاندار خراسان شمالی همچنین بر نقش رسانهها در اطلاعرسانی و آگاهسازی عمومی تأکید کرد و گفت: نباید از بارشهای پیشرو نگرانی ایجاد شود، بلکه باید با اطلاعرسانی دقیق، افکار عمومی را برای مواجهه صحیح با شرایط آماده کرد.
وی هماهنگی میان دستگاههای اجرایی را در زمان بحران ضروری دانست و افزود: همه امکانات دستگاههای اجرایی باید برای اجرای عملیات لایروبی و اقدامات پیشگیرانه بهکار گرفته شود و در این زمینه هیچ عذری پذیرفتنی نیست.
نوری با اشاره به پیشبینی بارشهای بیش از حد متعارف در اوایل پاییز، اظهار کرد: احتمال ثبت بارشهایی تا حدود ۱۰۰ میلیمتر در استان وجود دارد؛ از این رو باید زیرساختهای لازم برای هدایت و جذب روانآبها و به حداقل رساندن خسارتهای احتمالی از هماکنون فراهم شود.
وی با اشاره به خسارات ناشی از پرنده مینا در مزارع استان، بر انجام مطالعات پژوهشی و اتخاذ راهکارهای بومی تأکید کرد و گفت: برای رفع برخی مشکلات نباید منتظر تصمیم دستگاههای ملی ماند و لازم است ظرفیتهای علمی و پژوهشی استان در این زمینه بهکار گرفته شود.
در این نشست که با محوریت آمادگی دستگاههای اجرایی برای مواجهه با پیامدهای پدیده اقلیمی «النینو» برگزار شد، بر پایش مستمر هشدارهای هواشناسی، شناسایی نقاط حادثهخیز، لایروبی و پاکسازی مسیلها، بازگشایی دهانه پلها و تعیین تکلیف حریم و بستر رودخانهها تأکید شد.