برنامه «دکتر سلام»، با موضوع آنژیو و سکته قلبی از شبکه آموزش و اولین قسمت فصل جدید برنامه «کوه‌گشت» هم از شبکه ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «دکتر سلام»، با موضوع آنژیو و سکته قلبی از شبکه آموزش پخش می شود.

دکتر عبدالوهاب برادران، متخصص قلب و فلوشیپ آنژیو، در این برنامه به بررسی علائم سکته قلبی، ضرورت مراجعه به‌موقع، نقش آنژیو در تشخیص و درمان بیماری‌های قلبی و راه‌های پیشگیری از این عارضه می‌پردازد.

«دکتر سلام»، با اجرای محمد طهماسبی و تهیه‌کنندگی بابک حسن‌زاده، امروز ساعت ۱۳، پخش می‌شود.

اولین قسمت فصل جدید برنامه تخصصی «کوه‌گشت» امروز ساعت ۱۲:۳۰، از شبکه ورزش پخش می شود.

اولین قسمت فصل جدید برنامه «کوه‌گشت» شبکه ورزش با بخش‌های مختلفی، چون مردم در کوهستان، گفت‌و‌گو با مردم در دل طبیعت، گفت‌و‌گو با چهره‌های شاخص ورزش‌های کوهستانی، گزارش‌های دریافتی از موضوعات و مشکلات مختلف در طبیعت و کوهستان پخش می‌شود.

اکسیژن و با ماجراجویان کوهستان، دانش و فناوری، نکات آموزشی کوهنوردی و دستاورد‌های فناورانه در عرصه ورزش‌های کوهستانی، بخش‌های مختلف برنامه «کوه‌گشت» است.

فصل جدید «کوه‌گشت» به تهیه کنندگی و اجرای حسین رضایی از اول مرداد هر هفته پنجشنبه حوالی ظهر پخش می‌شود.