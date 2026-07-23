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فرودگاه بیرجند میزبان ۹ پرواز تهران در هفته نخست مرداد با همراهی هواپیمایی چابهار، خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی از برقراری پروازهای شرکت هواپیمایی پارسایر در مسیر تهران–بیرجند–تهران در هفته نخست مردادماه خبر داد و از اضافه شدن شرکت هواپیمایی چابهار به جمع شرکتهای فعال در فرودگاه بینالمللی شهید کاوه بیرجند خبر داد.
سید علیاکبر سیدی افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، پروازهای شرکت هواپیمایی پارسایر در روزهای شنبه ۳ مرداد، دوشنبه ۵ مرداد، چهارشنبه ۷ مرداد و جمعه ۹ مردادماه در مسیر تهران–بیرجند–تهران برقرار خواهد بود.
وی افزود: بر این اساس، پروازهای شنبه، چهارشنبه و جمعه ساعت ۲۰:۱۵ از فرودگاه مهرآباد تهران انجام شده، ساعت ۲۱:۳۰ وارد فرودگاه بینالمللی شهید کاوه بیرجند میشود و ساعت ۲۲:۱۵ بیرجند را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.
مدیرکل فرودگاههای خراسان جنوبی گفت: همچنین پرواز دوشنبه این شرکت ساعت ۰۸:۰۰ از تهران انجام شده، ساعت ۰۹:۱۵ وارد بیرجند میشود و ساعت ۱۰:۰۰ به مقصد تهران بازخواهد گشت.
سیدی با اشاره به توسعه شبکه پروازی استان افزود: با رایزنیها و پیگیریهای انجامشده، شرکت هواپیمایی چابهار نیز به جمع ایرلاینهای فعال فرودگاه بینالمللی شهید کاوه بیرجند اضافه شده است و در گام نخست، این شرکت یک پرواز هفتگی در روزهای دوشنبه در مسیر تهران–بیرجند–تهران برقرار خواهد کرد.
وی گفت: بر اساس برنامه اعلامشده، پرواز شرکت هواپیمایی چابهار ساعت ۲۰:۰۰ از تهران انجام شده، ساعت ۲۱:۳۰ وارد فرودگاه بیرجند میشود و ساعت ۲۲:۳۰ این فرودگاه را به مقصد تهران ترک خواهد کرد.
سیدی افزود: افزوده شدن شرکت هواپیمایی چابهار به شبکه پروازی فرودگاه بیرجند، گامی در راستای افزایش گزینههای سفر برای شهروندان و توسعه خدمات حملونقل هوایی استان است و در صورت استقبال مسافران و استقبال مناسب از این مسیر، برنامهریزی برای تداوم این پرواز و افزایش تعداد پروازهای هفتگی در دستور کار قرار خواهد گرفت.