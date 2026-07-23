معاون اجرایی رئیس‌جمهور، ۲۷ طرح زیرساختی برق، نیروگاه خورشیدی، آب و فاضلاب البرز با اعتبار ۲۲ هزار و ۵ میلیارد تومان را به صورت برخط افتتاح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما همزمان با سفر یک‌روزه محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور به استان البرز، ۲۷ طرح در حوزه زیرساختی برق، نیروگاه خورشیدی، آب و فاضلاب استان با اعتبار ۲۲ هزار و ۵ میلیارد تومان به‌صورت برخط افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

در بخش زیرساخت برق، چهار طرح به ارزش ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در شهرستان کرج افتتاح شد. این طرح‌ها با هدف تأمین نیاز مصرف برق مشترکان صنعتی، خانگی و سایر تعرفه‌ها و ایجاد پایداری در شبکه زیرساخت برق استان البرز شامل پست ۴۰۰ به ۶۳ کیلوولت کمال‌آباد کرج با ظرفیت یک‌هزار و ۲۰۰ مگاولت‌آمپر و سرمایه‌گذاری ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت شهرک‌آباد شهرستان چهارباغ با ظرفیت ۳۰ مگاولت‌آمپر و سرمایه‌گذاری ۳۵۰ میلیارد تومان، پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت گلشهر با ظرفیت ۳۰ مگاولت‌آمپر و سرمایه‌گذاری ۳۵۰ میلیارد تومان و پست ۶۳ به ۲۰ کیلوولت حیدرآباد با ظرفیت ۳۰ مگاولت‌آمپر و سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد تومان است.

همچنین بهره‌برداری از ۲۰۰.۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۱۴ ساختگاه در سطح استان با ارزش روز ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و اشتغال‌زایی برای ۳۵۰ نفر انجام شد. این نیروگاه‌ها در اشتهارد با ظرفیت ۱۵۲ مگاوات و مساحت ۲۲۸ هکتار، کرج با ظرفیت ۲۷.۵۲ مگاوات و مساحت ۴۱ هکتار، نظرآباد با ظرفیت ۱۱.۵ مگاوات و مساحت ۱۷ هکتار، ساوجبلاغ با ظرفیت ۶.۷ مگاوات و مساحت ۱۰ هکتار و فردیس با ظرفیت ۲.۲۵ مگاوات و مساحت ۳.۵ هکتار احداث شده‌اند.

بر اساس گزارشات، این طرح‌ها با هدف تحقق عدالت انرژی، حفظ محیط زیست، پایداری اشتغال، اجرای طرح نیروگاه‌های حمایتی کوچک‌مقیاس برای خانوار‌های کم‌برخوردار، کمک به شبکه برق، ایجاد منبع درآمدی پایدار، صرفه‌جویی در میلیارد‌ها مترمکعب گاز طبیعی، کاهش چشمگیر آلاینده‌ها و رفع ناترازی برق در سه شهرک صنعتی کوثر، امید البرز و ماموت و ۶۰۰ واحد از شهرک صنعتی اشتهارد به بهره‌برداری رسیده‌اند.

در بخش آب و فاضلاب نیز ۹ طرح افتتاح شد. مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب شهر کرج که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۸۹ آغاز شده و ارزش روز آن ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است، با هدف تصفیه فاضلاب برای ۲۸۰ هزار نفر معادل ۵۸ هزار مترمکعب در شبانه‌روز، حفاظت از منابع آب، کاهش آلودگی، بهبود کیفیت هوا، بازچرخانی آب، پیشگیری از بیماری‌ها، ارتقای سلامت عمومی، بهداشت محیط، ایجاد اشتغال، کاهش هزینه‌های زیست‌محیطی، توسعه پایدار و افزایش رضایتمندی مردم افتتاح شد.

ساختمان مدیریت بحران، پایش و کنترل هوشمند تأسیسات آب و مرکز ۱۲۲ استان نیز که از سال ۱۴۰۳ آغاز شده، با ارزش روز ۲۰۰ میلیارد تومان و زیربنای یک‌هزار و ۹۰۰ مترمربع به بهره‌برداری رسید. این طرح با هدف پاسخگویی هوشمند به مشترکان، افزایش سرعت عمل در حوادث و بحران‌ها و استفاده از داده‌های هوشمند برای تصمیم‌گیری سریع و دقیق در زمان بحران و شرایط عادی اجرا شده است.

طرح حفر، تجهیز و احیای ۱۲۸ حلقه چاه آب شرب استان که از سال ۱۴۰۳ آغاز شده و ارزش روز آن ۲ هزار و ۴۳۲ میلیارد تومان است، با هدف تأمین آب پایدار برای مشترکان سطح استان افتتاح شد.

اصلاح و بهینه‌سازی خطوط انتقال و شبکه توزیع آب استان به طول ۱۷۰ کیلومتر نیز که عملیات اجرایی آن از سال ۱۴۰۴ آغاز شده و ارزش روز آن ۳۴۰ میلیارد تومان است، با هدف کاهش هدررفت آب در سطح استان، توزیع عادلانه آب و افزایش تاب‌آوری در شبکه توزیع به بهره‌برداری رسید.

مرحله اول تصفیه‌خانه شماره ۳ کرج (فاز اضطراری) نیز که از سال ۱۴۰۲ آغاز شده و ارزش روز آن ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است، در بلوار چمران شهر کرج افتتاح شد. این طرح با هدف تأمین آب پایدار از طریق آب‌های سطحی برای شهر‌های کرج، فردیس و گرمدره اجرا شده است.

همچنین پکیج تصفیه‌خانه آب شهر پلنگ‌آباد اشتهارد که از سال ۱۴۰۴ آغاز شده و ارزش روز آن ۲۰ میلیارد تومان است، با هدف ارتقای کیفیت آب شهر پلنگ‌آباد به میزان ۵۱۹ مترمکعب در شبانه‌روز برای جمعیت تحت پوشش یک‌هزار و ۴۹۳ نفر افتتاح شد.

پکیج تصفیه‌خانه فاضلاب روستای زیدشت طالقان نیز که عملیات اجرایی آن از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و ارزش روز آن ۱۲۳ میلیارد تومان است، با هدف تصفیه فاضلاب با ظرفیت ۲۱۰ مترمکعب در شبانه‌روز برای جمعیت تحت پوشش یک‌هزار و ۴۰۰ نفر به بهره‌برداری رسید.

استریم دوم تصفیه‌خانه فاضلاب مهستان (شهر جدید هشتگرد) نیز که از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و ارزش روز آن یک‌هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان است، با هدف جمع‌آوری فاضلاب به ظرفیت ۱۱ هزار و ۲۰۰ مترمکعب در شبانه‌روز برای جمعیت تحت پوشش ۵۰ هزار نفر در شهر جدید هشتگرد افتتاح شد.

در ادامه، طرح احداث ۶۳ هزار و ۵۰۰ مترمکعب مخزن در سطح استان که از سال ۱۴۰۰ آغاز شده و ارزش روز آن ۸۷۰ میلیارد تومان است، با هدف بهره‌برداری از ۶۳ هزار و ۵۰۰ مترمکعب مخزن برای جمعیت تحت پوشش ۴۳۱ هزار نفر در راستای جبران سرانه مخزن و افزایش تاب‌آوری تأسیسات آبرسانی در مواقع اوج مصرف به بهره‌برداری رسید.