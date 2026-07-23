به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، فرماندار قصرشیرین با اشاره به استقبال زائران اربعین از مرز خسروی گفت: مرز بین‌المللی خسروی نزدیک‌ترین مسیر به عتبات عالیات و شهر‌های زیارتی عراق است و با امکاناتی کم‌نظیر، آماده تردد زوار از این مرز است.

شفیعی با اشاره به پر شدن اولین پارکینگ مرز بین‌المللی خسروی در پی استقبال زوار گفت: حدود ۳۵۰ هکتار پارکینگ دیگر نیز در اختیار زوار حسینی است که در نزدیکی پایانه مرزی و فاصله کمتر از یک کیلومتری واقع شده‌اند.

وی از فعالیت شبانه‌روزی ناوگان حمل‌ونقل برای جابجایی زائران از پارکینگ‌ها تا نقطه صفر مرزی خبر داد و گفت: شاهد تردد روان زوار از مرز خسروی هستیم.

فرماندار قصرشیرین افزود: تمام محوطه پایانه به وسعت بیش از ۲۶ هزار متر مربع به سایبان و سیستم مه‌پاش مجهز شده تا زائران در فضایی خنک، مسیر پیاده‌روی تا گیت‌ها را طی کنند و از گرمای هوا در امان باشند.

وی از آمادگی کامل همه زیر ساخت‌ها در قصرشیرین برای تردد زوار اربعین یاد کرد و گفت: برای تردد دو میلیون نفر از زوار از مرز خسروی آماده هستیم و زیرساخت‌ها برای خدمت‌رسانی به این تعداد از زائرین فراهم شده است.

طبق اعلام راهداری، از ابتدای محرم تا روز گذشته (۳۱ تیر) بیش از ۹۰ هزار زائر از مرز خسروی تردد کرده‌اند.