به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جمشید درستکار، مدیرعامل شرکت گاز استان در آیین آغاز این مسابقات با اشاره به جایگاه قرآن در زندگی انسان اظهار کرد: زندگی چیزی جز مسابقه نیست و هر قدمی که در مسیر زندگی برمی‌داریم، بخشی از این مسابقه است که در مقاطع و عرصه‌های مختلف جریان دارد.

وی افزود: خوشا به حال کسانی که در این مسیر، به دنبال تغذیه معنوی خود هستند و با حضور در محافل و مجالس قرآنی، از برکات و لذت معنوی آن بهره‌مند می‌شوند.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی ابراز امیدواری کرد برگزاری این مسابقات زمینه رشد و تعالی کارکنان و خانواده‌های آنان را فراهم کند.

این دوره از مسابقات در رشته‌های مختلف قرآنی برگزار می‌شود و برگزیدگان مرحله مقدماتی به مراحل بعدی راه خواهند یافت.