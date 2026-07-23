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دوره مقدماتی هفدهمین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه کارکنان و همسران و بیستوهفتمین دوره مسابقات قرآنی ویژه فرزندان کارکنان شرکت گاز آذربایجانغربی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جمشید درستکار، مدیرعامل شرکت گاز استان در آیین آغاز این مسابقات با اشاره به جایگاه قرآن در زندگی انسان اظهار کرد: زندگی چیزی جز مسابقه نیست و هر قدمی که در مسیر زندگی برمیداریم، بخشی از این مسابقه است که در مقاطع و عرصههای مختلف جریان دارد.
وی افزود: خوشا به حال کسانی که در این مسیر، به دنبال تغذیه معنوی خود هستند و با حضور در محافل و مجالس قرآنی، از برکات و لذت معنوی آن بهرهمند میشوند.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجانغربی ابراز امیدواری کرد برگزاری این مسابقات زمینه رشد و تعالی کارکنان و خانوادههای آنان را فراهم کند.
این دوره از مسابقات در رشتههای مختلف قرآنی برگزار میشود و برگزیدگان مرحله مقدماتی به مراحل بعدی راه خواهند یافت.