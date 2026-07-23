پخش زنده
امروز: -
اهالی روستای سیرچ، در کنار سرو کهنسال این دیار که نماد آزادگی و استقامت است، ۱۴۴ شب است که با برگزاری تجمعات ضد استکباری، وحدت و همبستگی خود را به نمایش گذاشتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،فرمانده پایگاه بسیج خواهران کوثر سیرچ گفت: این تجمعات در مسجد جامع، مساجد، تکایا و مقابل منازل خانوادههای معظم شهدا با حضور پرشور مردم برگزار شده و صحنهای از بصیرت و ایستادگی مردم این منطقه را رقم زده است.
مهدیه حسنزاده افزود: حضور کودکان و خانوادهها از جلوههای ویژه این برنامهها بوده و با اجرای برنامههای فرهنگی، نقاشی و بازی، تلاش شده نسل جدید با فرهنگ مقاومت و ارزشهای انقلاب اسلامی آشنا شود.
وی با اشاره به برنامههای معنوی این شبها گفت: قرائت حدیث کسا، دعای توسل، توزیع ادعیه و فضاسازی با بیش از ۲۰۰ پوستر و پرچم ایران از جمله برنامههای برگزار شده بوده است.
فرمانده پایگاه بسیج کوثر سیرچ همچنین از اجرای برنامههای مناسبتی، تجلیل از معلمان و اهدای هدایا به کودکان و نوجوانان خبر داد و از همراهی مردم، امام جماعت، شورای اسلامی سیرچ و بسیجیان در برگزاری این مراسمها قدردانی کرد.