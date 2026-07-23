به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حسن فتحعلیان اظهار کرد: دکتر روزبهانی، از مودیان زکات شهرستان فریمان، در راستای عمل به فریضه الهی زکات و حمایت از خانواده‌های نیازمند، مبلغ ۳۶ میلیون تومان زکات واجب خود را به کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان فریمان پرداخت کرد.

وی با قدردانی از این اقدام خداپسندانه افزود: زکات از مهم‌ترین ظرفیت‌های دینی برای حمایت از اقشار نیازمند و کاهش محرومیت در جامعه است و مشارکت مودیان نقش مؤثری در رفع مشکلات معیشتی خانواده‌های تحت حمایت دارد.

رئیس کمیته امداد شهرستان فریمان از خیران و مودیان زکات دعوت کرد با پرداخت زکات واجب و مستحبی، این نهاد را در خدمت‌رسانی هرچه بهتر به خانواده‌های نیازمند و توسعه فرهنگ انفاق و نیکوکاری یاری کنند.