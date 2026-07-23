مدیر فرودگاه شهدای بجنورد از برقراری پرواز مستقیم بین فرودگاه شهدای بجنورد و نجف اشرف با هدف تسهیل تردد زائران و کاهش زمان سفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، علی کاملی گفت: پرواز مستقیم از فرودگاه شهدای بجنورد به مقصد نجف اشرف در ۱۰ مرداد ماه جاری و پرواز برگشت از نجف به مقصد بجنورد در تاریخ ۱۵ مردادماه با ظرفیت ۳۵۰ مسافر برقرار خواهد شد.

وی افزود: این تصمیم در پی هماهنگی‌های گسترده میان نهاد‌های مسوول و سازمان‌های مرتبط اتخاذ شده است تا امکان دسترسی سریع‌تر و آسان‌تر زائران به عتبات عالیات فراهم شود.

کاملی ادامه داد: این اقدام، بخشی از برنامه‌های جاری برای ارتقای سطح کیفی خدمات حمل‌ونقل هوایی در منطقه است.

مدیر فرودگاه شهدای بجنورد خاطرنشان کرد: اجرای این مسیر هوایی مستقیم، با حذف نیاز به پرواز‌های غیرمستقیم و همچنین جلوگیری از دشواری‌های سفر‌های زمینی، گامی راهبردی در جهت بهبود کیفیت خدمات به زائران شمال شرق کشور محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: این نوع پروازها، علاوه بر کاهش هزینه‌های جانبی، موجب صرفه‌جویی قابل توجهی در زمان مسافران خواهد شد.