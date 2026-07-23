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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی از کاهش ۳۰ مگاواتی پیک بار شبکه برق استان در هفته جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی، کاهش ۳۰ مگاواتی پیک بار شبکه برق استان در هفته جاری را حاصل همراهی و مسئولیتپذیری مردم در اجرای راهکارهای مدیریت مصرف برق دانست. طاهر کیامهر ضمن قدردانی از همکاری مشترکان خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی در روزهای اخیر افزود: همراهی مردم آذربایجان غربی در روزهای اخیر موجب شد پیک مصرف برق استان حدود ۳۰ مگاوات کاهش یابد؛ رقمی که نقش تعیینکنندهای در حفظ پایداری شبکه و تأمین برق پایدار برای همه مشترکان داشته است. وی با اشاره به پیشبینی افزایش محسوس دمای هوا از روز جمعه ۲ مردادماه افزود: طبق پیش بینیهای هواشناسی و با آغاز موج جدید گرما در هفته پیش رو، ادامه همکاری مردم بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی تأکید کرد: اقداماتی ساده مانند تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه سانتیگراد، استفاده از دور کند کولرهای آبی، خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری و پرهیز از استفاده همزمان از وسایل پرمصرف در ساعات اوج بار، سهم مؤثری در حفظ پایداری شبکه برق دارد.