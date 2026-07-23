به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی، کاهش ۳۰ مگاواتی پیک بار شبکه برق استان در هفته جاری را حاصل همراهی و مسئولیت‌پذیری مردم در اجرای راهکار‌های مدیریت مصرف برق دانست. طاهر کیامهر ضمن قدردانی از همکاری مشترکان خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی در روز‌های اخیر افزود: همراهی مردم آذربایجان غربی در روز‌های اخیر موجب شد پیک مصرف برق استان حدود ۳۰ مگاوات کاهش یابد؛ رقمی که نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ پایداری شبکه و تأمین برق پایدار برای همه مشترکان داشته است. وی با اشاره به پیش‌بینی افزایش محسوس دمای هوا از روز جمعه ۲ مردادماه افزود: طبق پیش بینی‌های هواشناسی و با آغاز موج جدید گرما در هفته پیش رو، ادامه همکاری مردم بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی تأکید کرد: اقداماتی ساده مانند تنظیم دمای کولر‌های گازی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد، استفاده از دور کند کولر‌های آبی، خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری و پرهیز از استفاده هم‌زمان از وسایل پرمصرف در ساعات اوج بار، سهم مؤثری در حفظ پایداری شبکه برق دارد.