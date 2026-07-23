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سالن ۶هزار نفری انقلاب اسلامی کرج با بودجه ۲هزار میلیارد تومانی با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز،سالن ۶هزار نفری انقلاب اسلامی کرج با بودجه ۲هزار میلیارد تومانی با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور به بهره برداری رسید.
همزمان با تکمیل طرحهای عمرانی حوزه ورزش و جوانان، ۶ طرح شاخص شامل سالن ۶ هزار نفری کرج (بزرگترین پروژه ورزشی استان پس از ۱۵ سال)، دو خانه جوان، سالن همایش، دو زمین چمن فوتبال و ساختمان اداری شهرستان اشتهارد، با اعتباری بالغ بر ۱۱۵ میلیارد تومان در استان البرز آماده بهرهبرداری شده است.
همزمان با تکمیل طرحهای عمرانی حوزه ورزش و جوانان، ۶ پروژه شاخص ورزشی، فرهنگی و اداری در نقاط مختلف استان آماده افتتاح و بهرهبرداری شده است. این پروژهها با هدف توسعه زیرساختهای ورزشی، ارتقای سرانه فضاهای ورزشی، افزایش کیفیت خدمات به جوانان و تقویت امکانات اداری شهرستانها اجرا شدهاند.
در میان این طرحها، سالن ۶ هزار نفری کرج بهعنوان بزرگترین پروژه ورزشی استان البرز، پس از حدود ۱۵ سال از زمان کلنگزنی، آماده بهرهبرداری شده است. این مجموعه ظرفیت میزبانی رقابتهای ملی و بینالمللی را برای استان فراهم میکند و گامی بلند در جبران کمبود فضاهای ورزشی سرپوشیده در مرکز کشور محسوب میشود.
در بخش جوانان، خانه جوان کرج که عملیات اجرایی آن از سال ۱۳۹۶ آغاز شده، با اعتباری بالغ بر ۲۸ میلیارد تومان و در زمینی به مساحت یکهزار مترمربع در سه طبقه احداث شده است. این مجموعه دارای سالن آمفیتئاتر، کارگاههای آموزشی و فضاهای اختصاصی برای اجرای برنامههای فرهنگی، آموزشی و اجتماعی جوانان است.
همچنین خانه جوان فردیس با ۳۲ میلیارد تومان اعتبار و در زیربنای یکهزار مترمربع در سه طبقه تکمیل شده و با امکاناتی از جمله سالن آمفیتئاتر و کارگاههای تخصصی، آماده ارائه خدمات به جوانان این شهرستان است.
سالن همایشهای اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با ۱۲ میلیارد تومان اعتبار استانی و در فضایی به مساحت ۲۶۰ مترمربع احداث شده است. این سالن با ظرفیت ۱۵۰ نفر به سیستمهای صوتی و تصویری پیشرفته، مرکز پایش، اتاق فرمان و جایگاه ویژه خبرنگاران مجهز شده و زیرساخت مناسبی برای برگزاری نشستهای تخصصی و رسانهای فراهم میآورد.
در بخش توسعه زیرساختهای ورزشی، زمین چمن فوتبال شریعتی کرج با اعتباری بالغ بر ۲۸ میلیارد تومان و از محل سرمایهگذاری اشخاص حقوقی (ماده ۲۷)، در زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع و با ظرفیت یکهزار نفر آماده بهرهبرداری شده است.
همچنین زمین چمن فوتبال شهرستان اشتهارد با ۱۵ میلیارد تومان اعتبار استانی، در زمینی به مساحت ۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع و با ظرفیت ۲۰۰ نفر تکمیل شده و به چرخه بهرهبرداری وارد خواهد شد. ساختمان اداره ورزش و جوانان شهرستان اشتهارد بهعنوان ششمین پروژه، همزمان با سایر طرحها افتتاح خواهد شد و با بهرهبرداری از آن، امکانات اداری و خدماتی این شهرستان در حوزه ورزش و جوانان تقویت میشود.
گفتنی است مجموع اعتبارات این ۶ پروژه حدود ۱۱۵ میلیارد تومان برآورد شده و افتتاح همزمان آنها، گامی مهم در توسعه زیرساختهای ورزشی و فرهنگی استان البرز و ارتقای سطح خدماترسانی به ورزشکاران، جوانان و شهروندان به شمار میرود.