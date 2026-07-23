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وزیر علوم در سفر به پاکستان در دیدار با وزیر آموزش پاکستان بر توسعه همکاریهای آموزشی و فرهنگی میان دو کشور تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر حسین سیمایی صراف با اشاره به تحولات اخیر منطقه، افزود: جنگ پدیدهای شوم است و مسلمانان هیچگاه آغازگر جنگ نبودهاند، اما این جنگ نشان داد که نظم جدیدی در منطقه در حال شکلگیری است و قدرت نظامی، فناوری و روحیه مقاوم مردم ایران بیش از گذشته آشکار شد.
وزیر علوم همچنین با تأکید بر اینکه زبان تنها ابزار گفتوگو نیست، بلکه حامل فرهنگ ملتهاست، از نزدیکی فرهنگی مردم ایران و پاکستان به نیکی یاد و ابراز امیدواری کرد این سفر آغازگر فصل تازهای از همکاریهای ایران و پاکستان در حوزه آموزش و فرهنگ باشد.
وزیر آموزش پاکستان نیز آمادگی کشورش را برای توسعه همکاریها در حوزه آموزش، آموزشهای فنی و مهارتآموزی اعلام کرد.
سیمایی صراف در پاسخ، همکاری با دانشگاه ملی مهارت را پیشنهاد داد تا زمینه مهارتآموزی دانشجویان دو کشور فراهم شود. همچنین دو طرف بر استفاده از تجارب یکدیگر در حوزه آموزشهای فنی و حرفهای توافق کردند و مقرر شد رؤسای دانشگاههای مهارتمحورِ دو کشور با تنظیم تفاهمنامه، راهکارهای توسعه همکاری را بررسی کنند.
در این دیدار همچنین توافق شد مدیران حوزه نشر آموزشی دو کشور زمینه همکاری در تولید و انتشار کتب آموزشی را بررسی و سند همکاری مربوطه را تدوین کنند.
توسعه آموزش زبان فارسی و اردو نیز از دیگر محورهای مورد توافق بود و مقرر شد برنامههای اجرایی این همکاری تهیه شود.
همچنین در این دیدار موضوع اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان پاکستانی مطرح شد و طرف پاکستانی اعلام کرد شرایط اجرای متقابل این طرح را بررسی خواهد کرد.