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طرح مبارزه با بیماری سالک با لانه کوبی حیوانات ناقل و پیشگیری از گزش پشه در دامغان اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سالک سالهاست با گرم شدن هوا در بعضی از روستاهای جنوب دامغان شایع می شود.
این بیماری پوستی است که با گزش پشه خاکی آلوده از موشهای صحرایی به انسان منتقل و محل گزش آن به زخم تبدیل میشود
طرح مبارزه با مخزن جوندگان یکی از راههای جلوگیری از شیو ع این بیماری است که به همت کارشناسان مرکز بهداشت و درمان دامغان اجرا شده است
در این طرح کارشناسان با قرار دادن طعمههای سمی در مخزن جوندگان باعث از بین رفتن آنان بویژه موشهای صحرایی میشوند
صادق محمدی رئیس شبکه بهداشت شهرستان دامغان گفت: با توجه به فصل گرما و بارندگیها و افزایش تعداد موشهای صحرایی و پشه خاکی احتمال افزایش شیوع بیماری در شهرستان دامغان وجود دارد و مردم باید مواظب باشند و رعایت بهداشت محیط و فردی را جدی بگیرند
وی افزود: برای جلوگیری از این بیماری باید اقدامات پیشگیرانهای نظیر استفاده از پماد دافع بدن ،استفاده از لباس آستین دار ، استفاده از لوسیون و پشه بندها ضروری است
در صورت ابتلا به این بیماری باید به سرعت به مراکز درمانی مراجعه شود و روند درمانی بیماران مبتلا به سالک در دامغان رایگان است .