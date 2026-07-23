نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام به همراه استانداران ایلام و تهران، با حضور سرزده در پایانه شهید سلیمانی مرز مهران، از نزدیک آخرین وضعیت زیرساخت‌ها، روند تردد زائران و کیفیت خدمات‌رسانی را ارزیابی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در اوج موج سفر‌های اربعین حسینی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام به همراه استانداران ایلام و تهران، با یک حضور سرزده و میدانی در پایانه شهید سلیمانی مرز مهران، از نزدیک آخرین وضعیت زیرساخت‌ها، روند تردد زائران و کیفیت خدمات‌رسانی را مورد ارزیابی قرار دادند.

این بازدید که با هدف بررسی میدانی و تسریع در روند خدمات‌رسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) انجام شد، مسئولان را در جریان دقیق نیاز‌های مرز و چالش‌های احتمالی قرار داد.

بر اساس آخرین آمار، از ساعت ۲۴ شب گذشته تاکنون، ۵۳ هزار زائر از مرز بین‌المللی مهران برای حضور در آیین اربعین حسینی تردد کرده‌اند که نشان از استقبال گسترده و روند روان تردد در این گذرگاه مهم دارد.

حضور مسئولان ارشد در کنار زائران و ارزیابی مستقیم وضعیت مرز، پیام روشنی از عزم جدی دستگاه‌ها برای ارائه خدماتی شایسته به عاشقان مکتب حسینی بود.