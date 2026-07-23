به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت الاسلام مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان در این مراسم به شخصیت برجسته و مجاهدت های آیت الله نعیم آبادی اشاره کرد و گفت: ایشان یار با وفای و صدیق رهبر شهید و عالمی مجاهد و پارسا بود و خدمات ارزنده ای در طول عمر خود به مردم داشت .

وی افزود: اخلاص ،مردم داری ،دفاع از انقلاب و ارزش‌های اسلامی و ساده زیستی از مهمترین ویژگی‌های آیت الله نعیم آبادی بود

وی به خونخواهی رهبر شهید اشاره کرد و افزود: دشمن بداند تا زمانیکه ما انتقام خون رهبر شهید و مردم بی گناه را نگیریم از پای نخواهیم نشست و اتحاد و همدلی و اطاعت از رهبری مهمترین رمز پیروزی مردم ایران است

آیت الله نعیم آبادی در تیر ماه سال ۱۴۰۴ در سن ۸۱ سالگی به علت کهولت سن دار فانی را وداع گفت.