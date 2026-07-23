به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، استاندار آذربایجان غربی گفت: پیگیری و حمایت از خانواده‌ها و واحد‌های تولیدی و خدماتی آسیب دیده از جنگ را وظیفه خود می‌دانیم و روند رسیدگی به مشکلات آنها با قوت ادامه دارد. رضا رحمانی با تاکید بر اینکه پیگیری‌ها باید با شدت، جدیت و بدون وقفه دنبال شود، افزود: تسریع بازسازی و بازگشت واحد‌های آسیب‌دیده به مدار فعالیت، رفع مشکلات موجود و تأمین اعتبارات لازم از رئیس جمهور و دستگاه‌های ذی‌ربط مطالبه شده است.

استاندار آذربایجان غربی اضافه کرد: همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با هم‌افزایی و تلاش مضاعف، روند جبران خسارات و بازسازی را شتاب بخشند تا دغدغه آسیب‌دیدگان در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.