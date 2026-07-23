«حسین سیمایی صراف» وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران در دیدار با «شیزه فاطمه خواجه» وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات پاکستان گفت ایران آماده همکاری فناوررانه با پاکستان است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ؛ «حسین سیمایی صراف» وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران در دیدار با «شیزه فاطمه خواجه» وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات پاکستان، بر آمادگی ایران برای توسعه همکاری‌ های علمی و فناورانه با پاکستان تأکید کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم‌ها، در حوزه پژوهش‌های هوش مصنوعی به جایگاه علمی برجسته‌ای دست یافته است.



وزیر علوم ایران در این دیدار که در اسلام آباد برگزار شد، با معرفی ظرفیت‌های علمی و فناوری کشور، از آمادگی تهران برای معرفی توانمندی‌های ۶۰ پارک علم و فناوری ایران به پاکستان خبر داد و بر گسترش همکاری‌های مشترک در زمینه‌های هوش مصنوعی، امنیت شبکه، تبادل دانش و انتقال فناوری تأکید کرد.

سیمایی صراف همچنین از وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات پاکستان برای سفر به تهران و بازدید از دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و زیست‌بوم نوآوری ایران دعوت کرد.



در این دیدار، دو طرف بر توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه توافق کردند و مقرر شد معاونان دو وزارتخانه، سازوکارهای اجرایی این همکاری‌ها را تدوین و برای عملیاتی شدن توافقات پیگیری کنند.