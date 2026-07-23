

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پس از پایان رقابت‌های تیم ملی والیبال کشورمان در لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶، روبرتو پیاتزا، سرمربی تیم ملی والیبال ایران، برای ریکاوری و تقویت هرچه بهتر روحیه ملی‌پوشان، دو هفته استراحت در نظر گرفت.

بر این اساس، سید میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال، صبح امروز در جلسه‌ای آنلاین با روبرتو پیاتزا درباره مشکلات تیم ملی در جریان رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ بحث و بررسی کرد و برنامه تیم ملی والیبال کشورمان تا پایان رقابت‌های بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ نهایی شد.

بر این اساس، تمرینات مردان والیبال کشورمان برای حضور قدرتمند در مسابقات قهرمانی آسیا و بازی‌های آسیایی که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، از اواخر هفته آینده با حضور بازیکنانی که در لیگ ملت‌ها حضور نداشتند، در کمپ تیم‌های ملی والیبال واقع در سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی‌خرم آغاز می‌شود. همچنین بازیکنانی که در لیگ ملت‌ها حضور داشتند، پس از استراحت و ریکاوری کامل، از ۱۶ مردادماه به تمرینات اضافه خواهند شد و ملی‌پوشان تا ۳۰ مردادماه تمرینات خود را در دو نوبت و زیر نظر پیاتزا و کادر فنی تیم ملی برگزار خواهند کرد.

بر اساس برنامه‌ریزی، مردان والیبال ایران ۳۱ مردادماه برای برگزاری چند دیدار دوستانه و اردوی تدارکاتی عازم روسیه خواهند شد و پس از برگزاری اردوی ۱۰ روزه، دهم شهریورماه برای حضور قدرتمند در رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان آسیا راهی ژاپن می‌شوند.

کاروان والیبال ایران، پس از پایان مسابقات قهرمانی مردان آسیا نیز اردوی ۱۰ روزه‌ای در ژاپن برگزار خواهد کرد و سپس در مسابقات والیبال بازی‌های آسیایی ناگویا شرکت خواهد کرد.

همچنین با توجه به حساسیت موضوع، مقرر شد دو جلسه دیگر به صورت برخط برای برنامه‌ریزی و بررسی بیشتر برگزار شود تا تیم ملی با برنامه‌ای دقیق و حساب‌شده برای دو رویداد مهم قهرمانی مردان آسیا و بازی‌های آسیایی آماده شود و اسامی دعوت شدگان به اردوی تیم ملی را هفته آینده پیاتزا اعلام خواهد کرد.

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