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زمان و مکان برگزاری دیدارهای های پنجره چهارم رقابتهای انتخابی جام جهانی بسکتبال ۲۰۲۷ مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام فیبا آسیا، زمان و مکان برگزاری دیدارهای های پنجره چهارم رقابتهای انتخابی جام جهانی بسکتبال ۲۰۲۷ مشخص شد.
دیدارهای این پنجره در گروه E به طور متمرکز در شهر مانیل فیلیپین برگزار خواهد شد.
برنامه بازیهای ایران در پنجره چهارم به شرح زیر است:
جمعه ۶ شهریور ۱۴۰۵:
ایران - نیوزیلند ساعت ۹:۳۰ صبح
یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵:
ایران - فیلیپین ساعت ۱۵:۳۰
تیم ملی بسکتبال ایران در پنجره پنجم و ششم انتخابی جام جهانی بسکتبال ۲۰۲۷ در گروه E به مصاف تیمهای نیوزیلند، فیلیپین و استرالیا خواهد رفت.
در پایان، ۳ تیم برتر ۲ گروه و برترین تیم چهارم به همراه قطر میزبان جام جهانی ۲۰۲۷ سهمیه آسیا و اقیانوسیه برای حضور در جام جهانی بسکتبال ۲۰۲۷ خواهند بود.