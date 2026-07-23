

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام فیبا آسیا، زمان و مکان برگزاری دیدار‌های های پنجره چهارم رقابت‌های انتخابی جام جهانی بسکتبال ۲۰۲۷ مشخص شد.

دیدار‌های این پنجره در گروه E به طور متمرکز در شهر مانیل فیلیپین برگزار خواهد شد.

برنامه بازی‌های ایران در پنجره چهارم به شرح زیر است:

جمعه ۶ شهریور ۱۴۰۵:

ایران - نیوزیلند ساعت ۹:۳۰ صبح

یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵:

ایران - فیلیپین ساعت ۱۵:۳۰

تیم ملی بسکتبال ایران در پنجره پنجم و ششم انتخابی جام جهانی بسکتبال ۲۰۲۷ در گروه E به مصاف تیم‌های نیوزیلند، فیلیپین و استرالیا خواهد رفت.

در پایان، ۳ تیم برتر ۲ گروه و برترین تیم چهارم به همراه قطر میزبان جام جهانی ۲۰۲۷ سهمیه آسیا و اقیانوسیه برای حضور در جام جهانی بسکتبال ۲۰۲۷ خواهند بود.