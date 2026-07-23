بهای جهانی نفت همزمان با ادامه تنش‌ها در منطقه، به بالاترین حد در بیش از ۶ هفته گذشته رسید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نفت خام برنت با افزایش ۱.۹۳ دلاری (۲ درصد) به ۹۶ دلار در هر بشکه رسید.

نفت خام وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا نیز ۱.۴۴ دلار یا ۱.۷ درصد افزایش یافت و ۸۸.۲۷ دلار معامله شد.

رویترز گزارش داد این افزایش قیمت در حالی است که آمریکا برای دوازدهمین شب متوالی دور جدیدی از حملات خود را علیه ایران آغاز کرده و انصارالله یمن نیز تانکرهای نفتی را در دریای سرخ هدف قرار دادند.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن بامداد پنجشنبه گفت که با اجرای یک عملیات نظامی ویژه، ۲ نفتکش سعودی به نام‌های «انسلیا» و «لایلا» را به‌دلیل نقض دستور ممنوعیت تردد کشتی‌های عربستانی هدف قرار داد.

این عملیات با استفاده از موشک‌های بالستیک و کروز و پهپادها انجام شد و حدود ۱۰ کشتی دیگر را نیز مجبور به عقب‌نشینی و بازگشت کرد.