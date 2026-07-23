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رویترز نوشت که ارتش آمریکا اگر بخواهد با محاصره دریایی عربستان از سوی یمن مقابله کند کار بسیار سختی خواهد داشت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مقامهای کنونی و پیشین آمریکا میگویند تهدید انصارالله یمن برای اعمال محاصره دریایی علیه عربستان در دریای سرخ، میتواند دامنه جنگ با ایران را بهطور قابل توجهی گسترش دهد و فشار بیشتری بر ارتش آمریکا وارد کند؛ ارتشی که هماکنون نیز بخش عمده توان خود را صرف مقابله با ایران در منطقه کرده است.
رویترز در گزارشی نوشت که دولت صنعاء که با ایران همپیمان است، روز دوشنبه اعلام کرد اجازه نخواهد داد کشتیها در بنادر عربستان عملیات بارگیری یا تخلیه انجام دهند؛ اقدامی که میتواند صادرات نفت عربستان را مختل کرده و حدود هفت درصد دیگر از عرضه جهانی نفت خام را از بازار خارج کند.
طبق این گزارش، عربستان سعودی که میزبان نیروهای آمریکایی است، تاکنون هیچ درخواست رسمی برای دریافت کمک نظامی از واشنگتن ارائه نکرده است. با این حال، دونالد ترامپ روز سهشنبه اعلام کرد هرگونه اقدام انصارالله یمن برای مختل کردن کشتیرانی در دریای سرخ ــ که یکی از مهمترین مسیرهای تجارت جهانی به شمار میرود ــ ممکن است آمریکا را به مداخله وادار کند.
ترامپ به خبرنگاران گفت: «اگر چنین اتفاقی روی دهد، با آن مقابله خواهیم کرد. ما پیش از این نیز با انصارالله برخورد کردهایم.»
رویترز نوشت: با این حال، مقامهای آمریکایی معتقدند که این موضوع برای ارتش آمریکا به این سادگی نخواهد بود.
در ادامه این گزارش آمده است: انصارالله یمن طی سالهای گذشته به عنوان نیرویی جنگآزموده و چابک شناخته شده که توانسته در برابر حملات عربستان و آمریکا مقاومت کند. ورود دوباره آمریکا به رویارویی با این گروه، منابع نظامی واشنگتن را که هماکنون نیز صرف مقابله با ایران و حفظ محاصره دریایی علیه بنادر ایران در خلیج فارس شده است، بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد داد.
جیسون کمپبل، از مقامهای پیشین وزارت دفاع آمریکا، گفت: «آمریکا ناچار خواهد شد منابع خود در منطقه را میان دو جبهه فعال تقسیم کند.»
او افزود: مقابله با تهدید در دریای سرخ ممکن است مستلزم انتقال ناوهای جنگی آمریکا از خلیج فارس به مناطق نزدیک به یمن باشد تا ارتش این کشور بتواند عملیات علیه نیروهای انصارالله را اجرا کرده و با موشکهای آنها مقابله کند.
در ادامه گزارش رویترز آمده است: احتمال ورود انصارالله یمن به این درگیری، نمونه دیگری از گسترش تدریجی جنگی است که ترامپ در ابتدا آن را یک عملیات محدود برای وادار کردن ایران به عقبنشینی توصیف کرده بود؛ تحولی که میتواند مشکلات سیاسی رئیسجمهور آمریکا را نیز افزایش دهد. اگر ناوها و هواپیماهای آمریکایی ناچار شوند پهپادها و موشکهای انصارالله را رهگیری کنند، این مسئله میتواند نگرانیها درباره کاهش ذخایر مهمات و موشکهای پدافندی آمریکا را نیز تشدید کند.
رویترز در بخش دیگری از گزارش خود نوشت که انصارالله یمن طی سالهای گذشته مقاومت قابل توجهی در برابر حملات ائتلاف عربی به رهبری عربستان از خود نشان داده است؛ ائتلافی که نتوانست نیروهای مستقر در مناطق کوهستانی یمن، که عملاً کنترل بخش بزرگی از این کشور را در اختیار دارند، شکست دهد. این گروه همچنین در برابر حملات گسترده اخیر آمریکا نیز مقاومت کرده است.
مایکل مالروی، معاون پیشین دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور خاورمیانه در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ، گفت: «انصارالله بارها نشان داده که توانایی و اراده لازم برای مختل کردن کشتیرانی در دریای سرخ و تنگه بابالمندب را دارد.»
رویترز افزود: «در دوره ریاستجمهوری جو بایدن، آمریکا حملات هوایی متعددی را علیه مواضع انصارالله انجام داد تا مسیر تجاری دریای سرخ باز بماند. ترامپ نیز سال گذشته این حملات را تشدید کرد و مواضع نیروهای انصارالله را که کشتیهای تجاری و ناوهای آمریکایی را هدف قرار میدادند، بمباران کرد. کارشناسان معتقدند هیچیک از این عملیاتها نتوانسته توانایی انصارالله برای تهدید کشتیرانی بینالمللی را از بین ببرد».